Pagelle Roma-Sampdoria | delude Dzeko | Viviano super

Roma-Sampdoria 0-1 Pagelle - voti e highlights 22^ giornata : Zapata mette le ali ai doriani (VIDEO) : Roma-Sampdoria 0-1 pagelle , voti e highlights 22^ giornata : Zapata mette le ali ai doriani (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Sampdoria – Con un gol all’81 di Duvan Zapata la Sampdoria espugna l’Olimpico nell’ultimo posticipo della 22° giornata della Serie A 2017-2018. Per la squadra di Di Francesco è notte fonda, la ...

Pagelle / Roma-Sampdoria : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Roma Sampdoria: Fantacalcio , i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:36:00 GMT)

Sampdoria-Roma 1-1 Pagelle - voti e highlights recupero 3^ giornata : Dzeko salva i giallorossi nel recupero (VIDEO) : Sampdoria-Roma 1-1 pagelle , voti e highlights recupero 3^ giornata : Dzeko salva i giallorossi nel recupero (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Roma – Un colpo di testa dell’uomo che nemmeno doveva giocare, Edin Dzeko , salva i giallorossi da una nuova sconfitta nel recupero della 3° giornata della Serie A 2017-2018. Vediamo cosa è ...

Inter-Roma - le Pagelle : El Shaarawy cecchino - Dzeko distratto. Alisson è superman : La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel big match della 21giornata di Serie A . A sbloccare il match ci pensa Stephan El Shaarawy su assist di Alisson . I nerazzurri, in affanno, faticano a far male ...

Pagelle Inter-Roma 1-1 - Serie A 2018 : grande partita di Allison - El Shaarawy e Vecino decisivi : A San Siro termina in parità per 1-1 il big match della 21ma giornata di Seria A tra Inter e Roma. I giallorossi giocano meglio nel primo tempo e trovano il vantaggio al 31’ con El Shaarawy. Nella ripresa reagiscono però i nerazzurri, che vanno più volte vicino al gol, che viene però negato da un grande Allison. Alla fine la rete del pareggio arriva all’86’ con il colpo di testa di Vecino. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in ...