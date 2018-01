Non è L’Arena | malore per Massimo Giletti

Malore Massimo Giletti a Non è L’Arena : cosa ha avuto : Massimo Giletti: Malore in diretta a Non è L’Arena Momenti di paura nella puntata di Non è L’Arena di oggi, domenica 28 gennaio 2018, su La7, dove il padrone di casa Massimo Giletti è stato colto da un improvviso Malore che lo ha costretto a sedersi, prima dell’immediata interruzione della puntata, sostituita da uno spezzone registrato. Secondo quanto scrive Davide Maggio, il conduttore prima di iniziare la diretta di stasera ...

Non è L’Arena - ospiti domencia 28 gennaio 2018 : Nuovo appuntamento televisivo con Non è L’Arena, il nuovo talk condotto da Massimo Giletti su La 7: scopriamo ospiti ed anticipazioni della decima puntata Ritorna su La 7 Non è L’Arena di Massimo Giletti: scopriamo ospiti ed anticipazioni di quello che vedremo in tv. Non è L’Arena, ospiti domenica 28 gennaio 2018 Domenica 28 gennaio 2018 alle 20.30 circa su La 7 andrà in onda la decima puntata di Non è L’Arena, il talk ...

Massimo Giletti - nuovo programma? dopo Non è L’Arena ci saranno altri progetti : Massimo Giletti ha in cantiere un nuovo programma? Le voci circolano sul web e si diffondono a macchia d’olio. Si pensa che il giornalista e conduttore di Non è L’Arena, passato da Rai 1 a La7, abbia portato ad Urbano Cairo alcuni dei progetti proposti in Rai, ma nulla è ancora sicuro. Visto il successo ottenuto con la “sua” Non è L’Arena, però, Giletti potrebbe presto lanciarsi in nuove avventure proprio su La7 e ...

Berlusconi a Non è l’Arena : 'Detesto i professionisti della politica' : Silvio Berlusconi è più in forma che mai. Recentemente l'imprenditore e politico di centrodestra è tornato a far parlare di sé nel mondo dei mass media nazionali, sopratutto nell'ambito del mondo televisivo. Nelle ultime settimane il fondatore di Forza Italia ha partecipato a diversi talk show politici e non, da 'Porta a Porta' di Bruno Vespa a 'Domenica Live' di Barbara D'Urso e recentemente è stato anche ospite del nuovo programma di Massimo ...

A Non è l’Arena Sonia Bruganelli - a Che tempo che fa Rovazzi e Sergio Castellitto - a Domenica In Enrico Papi… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 21 gennaio. Ospiti di Quelli che il calcio del 21 gennaio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. Ospite musicale della puntata la giovane cantante Bouchra. Nata in Marocco 24 anni fa e cresciuta in Italia, a […] L'articolo A Non è l’Arena Sonia Bruganelli, a Che tempo che fa Rovazzi e Sergio Castellitto, a Domenica ...

Massimo Giletti : “Domenica In fa solo l’11% - Non è l’Arena ha reso La7 terza rete…” : Massimo Giletti gongola per gli ascolti in crescita di Non è l’Arena e infierisce su quelli al ribasso di Domenica In. Ecco le sue dichiarazioni a La Stampa e Qn. Massimo Giletti esulta per gli ascolti di Non è l’Arena “L’ego sta benissimo, come i numeri de La7 che mi ha dato fiducia e che […] L'articolo Massimo Giletti: “Domenica In fa solo l’11%, Non è l’Arena ha reso La7 terza rete…” ...

Virginia Raggi a “Non è l’Arena” (Video) : Questa sera la sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato alla trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Sulla scelta di optare sul rito abbreviato... L'articolo Virginia Raggi a “Non è l’Arena” (Video) su Roma Daily News.

Virginia Raggi domani ospite a “Non è l’arena” : domani a ‘Non e’ l’arena’, il programma su La7 condotto da Massimo Giletti, a partire dalle 20.30, ci sara’ un faccia a faccia con il... L'articolo Virginia Raggi domani ospite a “Non è l’arena” su Roma Daily News.

Ascolti TV | Domenica 7 gennaio 2018. Fazio 18.2%-17.5% - Victoria 10.1% - Non è L’Arena 7.3%. Domenica In 18%-16.9% : Fabio Fazio e Pippo Baudo Su Rai1 – dalle 20.36 alle 22.44 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.705.000 spettatori pari al 18.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 3.230.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Victoria ha raccolto davanti al video 2.520.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.735.000 spettatori (6.6%) mentre ...

