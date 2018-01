Nessuno stipendio per Elon Musk

: RT @adrianobusolin: @Acidelius Aggiungiamo giornalisti lecca culi che prendono stipendio dai partiti e la carta stampata da noi tramite il… - Acidelius : RT @adrianobusolin: @Acidelius Aggiungiamo giornalisti lecca culi che prendono stipendio dai partiti e la carta stampata da noi tramite il… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: @Acidelius Aggiungiamo giornalisti lecca culi che prendono stipendio dai partiti e la carta stampata da noi tramite il… - adrianobusolin : @Acidelius Aggiungiamo giornalisti lecca culi che prendono stipendio dai partiti e la carta stampata da noi tramite… - ciampins1960 : @repubblica Un altro punto ve lo dico io...diminuitivi gli stipendi nessuno di voi,merita lo stipendio che prende... - muzzarca : Quando capirete che fare il parlamentare è un lavoro ben stipendiato e quindi al di là delle belle parole nessuno d… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) La casa di Palo Alto ha obiettivi ambiziosi e lo dimostra con suo nuovo programma di incentivi (di durata decennale), con il quale la casa si impone (e lo impone al suo presidente) di raggiungere la considerevole cifra di capitalizzazione di 650 miliardi di dollari, cioè circa 600 miliardi in più rispetto alla capitalizzazione attuale. Livelli di valore borsistico raggiunti negli ultimi anni solo dai giganti della tecnologia come Google e Apple. Stop alloperSi avete letto bene, l'amministratore delegato di Tesla non prenderà unofisso, nessun bonus monetario o premio in azione nei prossimi dieci anni. Questa decisione è frutto del programma di incentivi spiegato precedentemente, programma che permetterà adi avere un compenso variabile, il quale deriverà dalle performance dell'azienda e consisterà esclusivamente in opzioni per l'acquisto di azioni ...