NBA | Curry da urlo | i Warriors vincono il big match tra prime della classe Belinelli ko

Basket - NBA 2018 : Golden State batte Boston con un super Curry. Westbrook formato MVP ed OKC infila la settima vittoria : Sono sette le partite della notte NBA. C’era grande attesa per la sfida tra le due numero uno delle rispettive Conference, Golden State contro Boston. Vincono i Warriors 109-105 dopo un match che ha visto i campioni in carica partire male (sotto di dieci punti) e ribaltare la contesa nel terzo quarto. Nel finale punto a punto è stato poi decisivo uno strepitoso Steph Curry, miglior marcatore del match con 49 punti a referto ed uno ...

NBA - All Star Game 2018 – Calendario - programma - orari e tv : show stellare a Los Angeles! Super sfida James contro Curry - schiacciate e tiri da 3 : L’All-Star Game 2018 della NBA è uno degli eventi più attesi della stagione. Lo spettacolare weekend all’insegna del grande basket, tra schiacciate, tiri da 3, show con i migliori professionisti in campo della migliore Lega al mondo, è uno degli appuntamenti più amati dagli americani e dagli appassionati della palla a spicchi sparsi in tutto il mondo. Quest’anno l’All-Star Game NBA si svolgerà a Los Angeles (USA) nel weekend del 16-18 febbraio. ...

NBA - All Star Game 2018 : definite le due squadre. LeBron James sceglie Irving e Durant - Steph Curry con Harden : Le squadre per l’All Star Game NBA 2018 sono state definite. I due capitani, LeBron James e Steph Curry, hanno selezionato i rispettivi compagni, scegliendoli tra gli altri otto titolari, designati dopo il voto che ha coinvolto tifosi, giocatori e giornalisti accreditati, e le riserve, scelte invece dagli allenatori. Sarà Team James contro Team Curry allo Staples Center di Los Angeles, nella prima storica edizione che non vedrà più lo ...

NBA - Warriors show : festival di triple - Durant-Curry-Thompson travolgono i T'wolves : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 126-113 IL TABELLINO Il prossimo 18 febbraio per una volta non condivideranno tutti assieme il parquet, ma saranno schierati dai due lati opposti del campo.

NBA - Curry (32) mvp con i New York Knicks. Super Kuzma : i Lakers stendono i Celtics : Stephen Curry domina con 32 punti e regala il successo ai suoi Warriors contro i Knicks, resi ancor più vulnerabili dall'essenza di Porzingis (infortunio alla caviglia). Un Super Kuzma (28 punti) ...

Basket - NBA : Philadelphia fa il colpo a Boston. All Star Game : James e Curry i due capitani : ROMA - A una settimana di distanza, Philadelphia 'vendica' il ko di Londra e infligge a Boston la seconda sconfitta di fila. Joel Embiid è il trascinatore dei Sixers (21-20) con 26 punti e 16 rimbalzi ...

NBA Regular Season 2017/18 : Curry guida sempre più in vetta gli Warriors - volano anche Timberwolves e Pacers! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato grande spettacolo anche in questi tre gironi e i protagonisti sono stati numerosi. Su tutti spicca Steph Curry, autore di un rientro dall’infortunio semplicemente sensazionale (5 partite consecutive sopra 25 punti). Inoltre le sorprese non sono mancate e quindi senza ulteriore indugio andiamo ad analizzare tutte le partite di questi giorni, partendo dall’ultima giocata sabato ...

NBA 2017-2018 : Curry superbo - Warriors inarrestabili! I Cavs crollano a Minnesota - Raptors ok all’overtime : Una notte NBA vietata ai deboli di cuore. L’equilibrio regna sovrano negli otto match in programma, ma la supremazia dei Golden State Warriors non è in discussione. I detentori del titolo superano 124-114 i Denver Nuggets alla Oracle Arena, infilando la quinta vittoria consecutiva e consolidando il primato nella Western Conference grazie alla consueta prova mostruosa di Steph Curry, autore di 32 punti e 9 assist con 9/17 dal campo e 5/10 ...

NBA - Boston detta legge contro i Cavs. Curry spegne Dallas. Lakers a picco : Decisamente sottotono invece le due stelle più attese – gli amici-nemici James (19 punti) e Irving (11 punti) – che non sono riuscite ad incidere nell'economia del match. Decisamente più sudata ...