Naufraga un gommone Decine di dispersi | anche bambini

Migranti - gommone Naufraga al largo della Tunisia : tre morti - : Due persone sono annegate nel tentativo di raggiungere la nave dei soccorritori. Una donna è invece deceduta nell'ospedale di Sfax, dove sono ricoverati anche due bambini con gravi difficoltà ...

Un gommone che trasportava migranti è Naufragato al largo della Libia - ci sono almeno 8 persone morte : Un gommone che trasportava migranti è naufragato sabato al largo della Libia. Stando alle informazioni diffuse finora, i soccorritori hanno salvato almeno 85 persone e hanno recuperato 8 corpi. Il naufragio si è verificato nella mattina, intorno alle 11 a The post Un gommone che trasportava migranti è naufragato al largo della Libia, ci sono almeno 8 persone morte appeared first on Il Post.

Naufraga gommone a largo della Libia : 8 corpi recuperati - salvi in 85 - : Il naufragio è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, a una quarantina di miglia dalle coste libiche, in acque internazionali. In corso le ricerche per individuare eventuali dispersi