Napoli | spunta il Partito delle buone maniere | ' Educazione è saper comunicare'

Pd - spunta ipotesi della candidatura del ministro Minniti a Napoli : Pd, spunta l'ipotesi della candidatura dell'attuale ministro dell'Interno Marco Minniti a Napoli. Un nome forte dopo quelli di Matteo Renzi per il Senato e Paolo Siani per la Camera. Solo qualche ...

Napoli - spunta un terzo indagato per il raid contro Arturo : C?è una novità che emerge dal seno delle indagini relative all?aggressione ai danni di Arturo, studente 17enne del liceo Cuoco, ferito con oltre venti coltellate da almeno...

Verdi - dietro il Napoli spunta un'altra big : Simone Verdi, con il suo no al Napoli, ha fatto discutere tutto il mondo del calcio italiano. Ma dietro il suo rifiuto alla piazza partenopea sembra esserci un'altra big della serie A. Si tratta dell'Inter, che sarebbe pronta a presentare un'offerta al Bologna nel ...

Napoli - per Maksimovic spunta lo Spartak Mosca : La Gazzetta dello Sport riporta di un interessamento dello Spartak Mosca per Nikola Maksimovic . Per il serbo, mai del tutto ambientatosi a Napoli e poco considerato da Sarri, sarebbero stati proposti 2 milioni per il ...

Calciomercato Napoli/ News - Sturridge : spunta un’altra idea per l’attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: spunta un’altra pista in casa partenopea per rinforzare l’attacco, si tratta dell’attaccante del Liverpool(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:32:00 GMT)

Inter - rispunta Deulofeu se Verdi va al Napoli. Lisandro Lopez a Milano : Milano, 14 gennaio 2018 – E' possibile un ritorno di fiamma tra Barcellona e Inter per Gerard Deulofeu . Tutto dipende dalla trattativa tra Napoli e Bologna per Simone Verdi . Se il numero nove del ...

Calciomercato Napoli/ News - per la fascia spunta Durmisi! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo del club azzurro: per la corsia in difesa spunta il terzino del Real Betis Riza Durmisi classe 1994 di grandissima prospettiva.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 04:22:00 GMT)

Napoli - spunta la data del ritorno di Milik : Napoli, 9 gennaio 2018 - La brusca frenata nella trattativa con il Chievo per portare Inglese all'ombra del Vesuvio era stata un bel presagio di una indiscrezione che comincia a fare capolino nel ...

Inter e Napoli - sale la concorrenza per Deulofeu : spunta anche Montella : Si e’ rilanciato con il Milan di Vincenzo Montella, e’ tornato al Barcellona, non ha trovato lo spazio che voleva e adesso sogna il Siviglia… di Vincenzo Montella. Questa la situazione di Gerard Deulofeu che, secondo il sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo, vuole andare a giocare altrove anche perche’ Valverde ritrovera’ Dembele e gli spazi per l’ex Milan saranno ancora piu’ ridotti. Il problema, ...

Napoli - si complica Darmian : spunta un nuovo nome per la fascia : Napoli, si complica Darmian: spunta un nuovo nome per la fascia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Napoli, OBIETTIVO TERZINO- Il Napoli, in virtù dell’infortunio di Ghoulam, ha solo tre terzini in rosa. Per questo motivo, il direttore sportivo Giuntoli sta sondando il terreno per regalare a Sarri un nuovo rinforzo per la fascia. Stando agli ...

A Napoli spuntano due scritte : Due scritte contro il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sono apparse in piazza Municipio, nel centro della città. Una, accanto al McDonald's, e l'altra vicino a una farmacia. 'DE MAGISTRIS M....',...

Spaccatura tra tifosi del Napoli - spunta uno striscione : “sei il cancro di questa città” [FOTO] : Il Napoli è tornato al successo nel match contro il Torino ritrovando la vetta della classifica, grazie alla sconfitta dell’Inter con l’Udinese. I partenopei si sono messi alle spalle la settimana che ha portato la sconfitta con la Juventus, l’eliminazione dalla Champions e il pareggio casalingo con la Fiorentina. In città è tornato l’entusiasmo, dopo che, specialmente con il ko rimediato con i bianconeri, era cominciato ...

Napoli senza soldi - spuntano le maestre abusive : Napoli - maestre «abusive» a Napoli. Nella città con un piede nel dissesto finanziario e con graduatorie bloccate e assunzioni che non arrivano, capita che giovanissime dipendenti delle cooperative sociali prendano il posto delle educatrici che, per legge e per contratto, dovrebbero badare ai bambini e ai loro percorsi educativi e didattici. Lo fanno con la consapevolezza che nessuno a livello dell'Amministrazione ...

Aeroporto di Firenze - spunta parere negativo di Napolitano del 2012. Comitati : “Stop ampliamento - regole violate”. L’azienda si difende : Toscana Aeroporti potrebbe dover spostare le lancette indietro di 14 anni dopo la comparsa di un documento firmato dall’ex presidente Giorgio Napolitano che respingeva un ricorso di Adf contro le prescrizioni della Valutazione di impatto ambientale. Il documento legava il progetto di espansione dello scalo fiorentino ad alcune decisive migliorie: un prolungamento di 250 metri dell’attuale pista con relativo interramento ...