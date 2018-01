Nanga Parbat | per Tomek Mackiewicz non c’è più nulla da fare | “siamo distrutti | stiamo

Nanga Parbat - la nebbia e il buio ostacolano i soccorsi : le speranze di salvare Tomek si riducono al minimo - persa la comunicazione con Elisabeth [FOTO e AGGIORNAMENTI] : 1/10 ...

Bloccati su Nanga Parbat - Revol sta bene : ANSA, - AOSTA, 27 GEN - "Sto bene, ho fame e sete. Ho anche dormito un po'". E' il messaggio che l'alpinista francese Elisabeth Revol ha inviato poco fa dalle pendici del Nanga Parbat, colosso di 8.

Nanga Parbat - partita l’operazione di salvataggio ma il tempo estremo rende tutto più difficile : Elisabeth e Tomek lottano per sopravvivere : Mentre tentavano l’ennesima scalata invernale del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo con i suoi 8.126 metri s.l.m, in Pakistan, l’alpinista francese Elisabeth Revol e l’alpinista polacco Tomek Mackiewicz hanno incontrato delle difficoltà durante la discesa. Tomek sarebbe stato vittima di gravi congelamenti e di cecità da neve sul versante Diamir e non sarebbe in grado di muoversi. Dopo essere rimasti bloccati entrambi a 7.400 ...

