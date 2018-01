Muore neonato all' ospedale di Trapani | la Regione vuole chiarezza

Neonato Muore per ‘infezione fulminante’ dopo parto naturale : dove è accaduto : Neonato muore dopo 26 ore dalla sua nascita avvenuta senza particolari complicazioni con parto naturale. L’increscioso episodio è avvenuto nella giornata di ieri sabato 27 gennaio presso l'ospedale di Trapani ‘Sant'Antonio Abate’. A fare piena luce sulle cause del decesso sarà un inchiesta che si aprirà quanto prima per approfondire il caso. Sarebbero auspicabili, secondo le autorità competenti, azioni immediate che possano fare emergere ...

Neonato Muore al Pronto Soccorso a L'Aquila - giallo sul trasporto d'emergenza : Dramma in Abruzzo. Un bimbo di due mesi è giunto morto in serata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Il Neonato era stato visitato nel distretto sanitario di...

Neonato di un mese e mezzo Muore nel sonno : la tragica scoperta del papà : Un Neonato è morto nel sonno. La tragedia a Pertole, frazione di Ruda, un comune udinese ai confini con la provincia di Gorizia. Il piccolo, di appena un mese e mezzo, dormiva in camera con la mamma e il...

Friuli - neonato Muore nel sonno : disposta autopsia : Un neonato di un mese e mezzo e’ morto nel sonno la notte scorsa nella sua abitazione a Perteole di Ruda (Udine). La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. E’ stato il papa’ del piccolo, un operaio, di 32 anni, ad accorgersi, intorno alle 4, che il figlioletto non respirava piu’ e a chiamare i soccorsi. I sanitari dell’ambulanza hanno tentato di rianimarlo ma inutilmente. Il piccolo ...

Neonato Muore nel sonno - era in stanza con i genitori : trovato dal papà in culla : Tragedia in Friuli, a Perteole di Ruda , dove nelle prime ore di oggi 23 dicembre, l'antivigilia di Natale, intorno alle 4, un Neonato di un mese e mezzo di vita è stato trovato morto nel sonno dal ...

Nasce un neonato 'sirena' - ma dopo poche ore di vita Muore Video : E' accaduto in India, ma il caso in breve è stato ripreso dalla stampa internazionale. Una ragazza 23enne, Deva Sadan, ha partorito presso l'ospedale Chittaranjan di Kolkata, citta' dell'India orientale, un cosiddetto #bambino sirena, ovvero il piccolo era affetto da una particolare malformazione che vede le gambe fuse insieme, in modo simile a quello delle sirene. Proprio a causa della malformazione i medici che hanno assistito al parto non ...

Calabria - neonato Muore a 3 giorni di vita : aperta inchiesta : Una terribile notizia ci giunge dalla Calabria, dove un neonato di soli 3 giorni di vita è purtroppo deceduto per cause ancora tutte da accertare. I genitori vogliono vederci chiaro su quanto accaduto e per questo motivo hanno denunciato il fatto alla Procura. neonato muore pochi giorni dopo il parto Un neonato di soli 3 giorni di vita è purtroppo deceduto in Calabria, precisamente presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Dalle ultime ...

