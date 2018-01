MotoGp – Valentino Rossi entusiasta | “sensazioni mai provate l’anno scorso…”

MotoGp – Test Sepang - ecco tutti i tempi : importanti indicazioni per Valentino Rossi [FOTO] : 1/16 ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : Pedrosa il più veloce nella prima giornata inseguito dalle Ducati. Valentino Rossi chiude sesto davanti a Marquez : E’ un Daniel Pedrosa scatenato quello della prima giornata dei Test ufficiali del Mondiale 2018 di MotoGP sulla pista di Sepang (Malesia). Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo del day-1 in 1’59″427 mettendo in evidenza grande confidenza in tutte le condizioni di asfalto. Una giornata particolare, infatti, quella malese, condizionata dalla pioggia nelle prime ore per poi dare modo ai piloti di girare su pista asciutta ma ...

MotoGp - test Sepang : la classifica LIVE - zampata di Valentino Rossi! : 1/15 ...

MotoGp - Test Sepang - aggiornamento delle 15.00 - malesi - : in vetta spunta Valentino Rossi - bene anche Lorenzo [FOTO] : Valentino Rossi al comando nella classifica delle 15.00 dei Test di Sepang di MotoGp E' finalmente iniziata la prima ufficiale sessione di Test del 2018 di MotoGp. anche se i piloti hanno dato un ...

LIVE MotoGp - Test Sepang 2018 in DIRETTA : la parola alla pista! Valentino Rossi scopre la nuova Yamaha - Andrea Dovizioso svezza la Desmosedici : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-1 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, ha obiettivi ambiziosi. La grande annata disputata l’anno scorso ha motivato il team di Borgo Panigale a dare ancora di più e, già da questi Test, ci faremo un’idea della bontà del lavoro svolto. ...

MotoGp - Zarco pronto per il 2018 - le parole di Valentino Rossi rendono felice il francese : 'se dice queste cose...' : Il buon inverno e gli obiettivi per il futuro: Johann Zarco felice delle parole di Valentino Rossi Poche ore ancora e i piloti della MotoGp torneranno finalmente nuovamente in pista, a Sepang, per una ...

MotoGp - Vinales e quella stretta di mano... mancata! A Giacarta occhi solo per Valentino Rossi - ma lo sguardo di Maverick è fulminante [... : Maverick, questo è davvero troppo! Vinales snobbato a Giacarta durante la presentazione della Yamaha Lexi E' stata presentata due giorni fa la nuova Yamaha M1 con la quale Maverick Vinales e Valentino ...

MotoGp - Valentino Rossi : 'Sono pronto a rinnovare se la Yamaha sarà competitiva' : ... intervistato da La Gazzetta dello Sport , ha chiarito il proprio pensiero: ' Ci sono buone notizie. Io sono contento di quello che potrebbe accadere e la Yamaha sarà contenta uguale. Ho deciso di ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sono pronto a rinnovare se la Yamaha sarà competitiva” : Presentata ieri la nuova Yamaha YZR-M1 e le attese per una stagione che deve essere di riscatto per il team di Iwata sono molte. Vero è l’evento è stato occasione anche di annunci, come quello del rinnovo del contratto di Maverick Vinales, legatosi per altri due anni alla Casa dei tre diapason. E Valentino Rossi? La domanda sorge spontanea perchè il “Dottore” è in scadenza in questo 2018 ed i punti interrogativi sul continuare ...

Diretta / MotoGp Yamaha 2018 presentazione : Vinales-Valentino Rossi : coppia confermata per dimenticare il 2017 : Diretta presentazione Yamaha 2018: info tv e streaming video. Ecco le prime immagini della nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales: obbiettivo Mondiale.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:36:00 GMT)

MotoGp - la Yamaha accelera : Vinales rinnova - Valentino Rossi quasi... : La cosiddetta soluzione win-win in cui vincono tutti, soprattutto i tifosi di Rossi in giro per il mondo che aspettano l'annuncio, magari anche prima dell'inizio della stagione in Qatar. MotoGP 2018, ...

MotoGp – L’annuncio di Valentino Rossi sul futuro : “ci sono buone notizie…” : 1/14 ...

DIRETTA/ MotoGp - Yamaha 2018 presentazione - Vinales compagno di Valentino Rossi : qui per altri due anni : DIRETTA presentazione Yamaha 2018: info tv e streaming video. Ecco le prime immagini della nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales: obbiettivo Mondiale.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:32:00 GMT)

MotoGp 2018 - Valentino Rossi : “Dobbiamo fare meglio - lavorare su moto ed elettronica”. Vinales rinnova : “Sono in famiglia - obiettivo il Mondiale” : Questa mattina è stata presentata la nuova Yamaha per il Mondiale motoGP 2018. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono ovviamente i centauri che cercheranno di portare il bolide di Iwata il più in alto possibile dopo l’ultima opaca stagione. Al Matadero di Madrid giù i veli sulla nuova creazione, a parlare sono stati propri i due piloti. Valentino Rossi: “L’avvio ti dà più o meno sempre le stesse sensazioni, è come il primo ...