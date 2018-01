MotoGP Test Sepang | nel day-1 Pedrosa al top | Ducati in scia | Márquez solo sesto

MotoGP Test Malesia - sorriso Rossi : "Un feeling mai avuto l'anno scorso" : Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione 2018 si prospetta incoraggiante, sia per la Ducati (che ha piazzato quattro moto nei primi cinque posti della prima giornata di Test in Malesia alle ...

MotoGP Test Sepang - Ducati - segnali promettenti; Pedrosa davanti : Per chi aveva dubbi su come Andrea Dovizioso si sarebbe presentato al via della nuova stagione dopo un 2017 di altissimo livello nel quale fino alla fine ha conteso il titolo a Marc Marquez, ecco che ...

MotoGP - test Sepang Pedrosa il più veloce - Dovizioso secondo : Sepang - Dani Pedrosa è stato il più veloce nella prima giornata di test sul circuito di Sepang, dove si sono ritrovati i protagonisti della nuova stagione della MotoGp con le nuove moto. In una ...

MotoGP – Test Sepang - ecco tutti i tempi : importanti indicazioni per Valentino Rossi [FOTO] : 1/16 ...

Test Sepang 2018 : le foto della MotoGP dalla Malesia : Dopo le presentazioni di Ducati, Yamaha e Suzuki, ecco le moto impegnate nel Test. Tutti i dettagli nelle foto più significative direttamente dal circuito Test MotoGP: LA PRIMA GIORNATA

MotoGP - Test Sepang 2018 : Pedrosa il più veloce nella prima giornata inseguito dalle Ducati. Valentino Rossi chiude sesto davanti a Marquez : E’ un Daniel Pedrosa scatenato quello della prima giornata dei Test ufficiali del Mondiale 2018 di MotoGP sulla pista di Sepang (Malesia). Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo del day-1 in 1’59″427 mettendo in evidenza grande confidenza in tutte le condizioni di asfalto. Una giornata particolare, infatti, quella malese, condizionata dalla pioggia nelle prime ore per poi dare modo ai piloti di girare su pista asciutta ma ...

MotoGP 2018 - TEST SEPANG/ Streaming video - diretta tv : Pedrosa di nuovo in testa! Tempi - classifica : TEST MOTOGP 2018 SEPANG info Streaming video e diretta tv: Tempi e classifica della prima giornata di TEST con Valentino Rossi e la Ducati, oggi 28 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:58:00 GMT)

MotoGP 2018 - Test Sepang/ Streaming video - diretta tv : Rossi pronto a un nuovo time attack! Tempi - classifica : Test Motogp 2018 Sepang info Streaming video e diretta tv: Tempi e classifica della prima giornata di Test con Valentino Rossi e la Ducati, oggi 28 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:05:00 GMT)

MotoGP - test Sepang : la classifica LIVE - zampata di Valentino Rossi! : 1/15 ...

MotoGP Test Sepang - Dovizioso non ha perso colpi : davanti c'è lui : Per chi aveva dubbi su come Andrea Dovizioso si sarebbe presentato al via della nuova stagione dopo un 2017 di altissimo livello nel quale fino alla fine ha conteso il titolo a Marc Marquez, ecco che ...

MotoGP - Test Sepang - aggiornamento delle 15.00 - malesi - : in vetta spunta Valentino Rossi - bene anche Lorenzo [FOTO] : Valentino Rossi al comando nella classifica delle 15.00 dei Test di Sepang di MotoGp E' finalmente iniziata la prima ufficiale sessione di Test del 2018 di MotoGp. anche se i piloti hanno dato un ...

MotoGP 2018 - TEST SEPANG/ Info streaming video - diretta tv : rabbia Stoner. Tempi - classifica (oggi 28 gennaio) : TEST MOTOGP 2018 SEPANG Info streaming video e diretta tv: Tempi e classifica della prima giornata di TEST con Valentino Rossi e la Ducati, oggi 28 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 08:37:00 GMT)

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA : Marquez e Vinales in vetta - indietro Rossi - nessun tempo per Dovizioso : Il target è battere la Honda e Marc Marquez, campioni del mondo in carica. Non certo un traguardo facile da raggiungere ma la Rossa ci proverà. Stessa determinazione anche in casa Yamaha . Svelata ...

MotoGP 2018 - Test Sepang/ Info streaming video e diretta tv : tempi e classifica (oggi 28 gennaio) : Test MotoGp 2018 Sepang Info streaming video e diretta tv: tempi e classifica della prima giornata di Test con Valentino Rossi e la Ducati, oggi 28 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 00:30:00 GMT)