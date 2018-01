MotoGP | Maverick Vinales loda la nuova Yamaha | “Molto migliorata la gestione delle gomme”

: #MotoGP Maverick Vinales loda la nuova Yamaha nonostante il 13° tempo della prima giornata di test a #Sepang - OA_Sport : #MotoGP Maverick Vinales loda la nuova Yamaha nonostante il 13° tempo della prima giornata di test a #Sepang - OA_Sport : #MotoGP Maverick Vinales loda la nuova Yamaha nonostante il 13° tempo della prima giornata di test a #Sepang - Jessica_Jess98 : @MotoGP @marcmarquez93 @HRC_MotoGP @DucatiMotor @sepangcircuit Marc marquez Dani Pedrosa Andrea dovizioso Maverick… - Made_In_Sachsen : @MotoGP @marcmarquez93 @HRC_MotoGP @DucatiMotor @sepangcircuit 1. Dani Pedrosa 2. Andrea Dovizioso 3. Marc Marquez… - maverick_dany : RT @Gazzetta_it: #Marquez: "Si comincia, l'obiettivo è il titolo" #Honda #Sepang #testMotoGP -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2018) I tempi dei test invernali vanno sempre interpretati e quanto avvenuto nella prima giornata di prove a Sepang, dedicate alla classe, non fa eccezione. A confermare ciò è, tredicesimo con il crono di 2’00″714 in sella alla, apparso però decisamente sollevato dalle prestazioni della suaavendo lavorato in modo particolare “Ci siamo concentrati sull’elettronica, sul comportamento in ogni singola curva, ed abbiamo effettuato dei long run per cercare di avere un buon numero di riscontri – ha svelato a motorsport.com il centauro spagnolo – Abbiamo fatto due o tre long run nella giornata odierna all’orario di gara per cercare di capire al meglio il grip della moto. Nel pomeriggio la pista è diventata più veloce, ma a me interessava girare più velocemente all’orario di gara“. Nei riscontri dunque ...