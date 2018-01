MotoGP | Daniel Pedrosa | “Contento del miglior tempo di oggi Moto molto più stabile

: #MotoGP Soddisfatto del miglior tempo odierno nei test ma non solo...Daniel Pedrosa #Honda - OA_Sport : #MotoGP Soddisfatto del miglior tempo odierno nei test ma non solo...Daniel Pedrosa #Honda - RobertoDiLernia : RT @OA_Sport: #MotoGP Sorprende Daniel Pedrosa nella prima giornata di #Test #Sepang Molto bene le Ducati ma anche Rossi come... https://t.… - OA_Sport : #MotoGP Sorprende Daniel Pedrosa nella prima giornata di #Test #Sepang Molto bene le Ducati ma anche Rossi come... - daniel_limardi : RT @LiveGPit: #MotoGP Presentata a Madrid la livrea 2018 del team @YamahaMotoGP ufficiale. Vinales rinnova fino al 2020 Leggi su https://t… - daniel_limardi : Dai dai, che si riparte con la stagione dei motori. Notizia dell ultima ora: Maverick Vinales ha firmato un rinnovo… -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2018) In vetta con ildi questa prima giornata di test a Sepang (Malesia), per la classenon può che essere soddisfatto dei riscontri ottenuti sia sull’asciutto che sul bagnato, in sella alla nuova Honda. “Sicuramente il mio è stato un buon– ha ammesso, intervistato da gpone.com – Frutto di un lavoro condiviso con la squadra. Considerando le diverse condizioni avute in pista, con la pia iniziale e l’asciugarsi dell’asfalto ora dopo ora, possiamo dire di aver intrapreso la giusta strada. Michelin ha portato diverse soluzioni di gomma, mi è piaciutala posteriore da pia. Anche su pista asciutta ho avuto un ottimo feeling generale”. Entrando più nello specifico il centauro catalano ha aggiunto: “Laè piùed ondeggia meno, limitando le perdite di aderenza con le gomme consumate. ...