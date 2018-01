MotoGp 2018 | Test Sepang Info streaming video e diretta tv | tempi e classifica oggi 28

LIVE MotoGp - Test Sepang 2018 in DIRETTA : la parola alla pista! Valentino Rossi scopre la nuova Yamaha - Andrea Dovizioso svezza la Desmosedici : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-1 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, ha obiettivi ambiziosi. La grande annata disputata l’anno scorso ha motivato il team di Borgo Panigale a dare ancora di più e, già da questi Test, ci faremo un’idea della bontà del lavoro svolto. ...

MotoGp - Zarco pronto per il 2018 - le parole di Valentino Rossi rendono felice il francese : 'se dice queste cose...' : Il buon inverno e gli obiettivi per il futuro: Johann Zarco felice delle parole di Valentino Rossi Poche ore ancora e i piloti della MotoGp torneranno finalmente nuovamente in pista, a Sepang, per una ...

MotoGp 2018 - presentata la nuova Suzuki. Andrea Iannone : “Ho lavorato molto - miglioriamo l’anno scorso” : Oggi è stata presentata la nuova Suzuki per il Mondiale di MotoGP 2018. Giù i veli sulla moto della scuderia giapponese che cercherà un pronto riscatto dopo l’ultima deludente stagione. A Sepang è stata così svelata la GSX-RR che nei prossimi tre giorni girerà a Sepang nei primi test ufficiali. Andrea Iannone vuole subito rialzare la china: “La pausa invernale è stata positiva, ho lavorato molto per migliorarmi fisicamente e penso di ...

MotoGp 2018. Suzuki - ecco la GSX-RR : la moto della riscossa : Il circuito di Sepang ha ospitato ancora una volta la presentazione della nuova Suzuki. La moto che Andrea Iannone e Alex Rins guideranno nel Mondiale 2018 si chiama GSX-RR. Il 2017 non è stato all'...

MotoGp - presentata la nuova Suzuki : la moto di Iannone e Rins per il 2018 : 10.15 Ecco le nuove moto Svelate le due moto di Iannone e Rins. 10.10 Rins: "Bene dal primo GP" "Sarà importante partire subito bene, lavorerò sodo da subito per farcela. L'inverno è stato molto corto.

MotoGp - Test Sepang 2018 : gli orari e come seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Il programma completo dal 28 al 30 gennaio : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 28 e il 30 gennaio sul circuito di Sepang, in Malesia. A meno di due mesi dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del Mondiale. Ci aspettano tre giorni davvero molto importanti in ...

MotoGp - presentazione nuova Suzuki : la moto di Iannone e Rins per il 2018 : Messe in archivio le presentazioni di Ducati e Yamaha, la motoGP riparte dalla Suzuki : il team di Andrea Iannone e Alex Rins svela ufficialmente la moto con cui affronterà il Mondiale che comincerà ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : quali risposte attenderci? Tutti a caccia della Honda e di Marc Marquez : Si alza il sipario sulla stagione 2018 di MotoGP. Il primo passo sono stati i Test di Valencia di novembre ma con le prove di Sepang entriamo nel vivo del nuovo Mondiale. Si correrà in Malesia, quindi, sul circuito che l’anno scorso ha visto il dominio della Ducati, sotto la pioggia, con la vittoria di Andrea Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. Saranno tre giorni intensi di prove, con un interrogativo lecito: cosa aspettarci? Chiariamo ...

MotoGp 2018 - test positivi per la Ducati. Stoner e Pirro : “Passi avanti col motore e con la percorrenza in curva” : Oggi si è svolta la seconda giornata di test privati a Sepang. Sul tracciato malese si sono accesi i motori della MotoGP in attesa dei test ufficiali che si disputeranno dal 28 al 30 gennaio. Buone notizie per la Ducati, oggi scesa in pista con Casey Stoner e Michele Pirro che invece ieri erano stati fermati dalla pioggia. I due piloti riportano già una miglior resa in curva della GP18 rispetto all’anno scorso: la Rossa di Borgo Panigale ...

MotoGp - Borsoi : "Penso positivo per il 2018" : TORINO - C'è anche il Team Aspar diretto da Gino Borsoi nell'orbita Ducati. Squadra su cui la Casa di Borgo Panigale punta molto per ottenere buoni risultati. Le speranze di Borsoi, come quelle della ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : Yamaha e Ducati all’inseguimento di Honda? Il cronometro sarà già decisivo : Una tre giorni di Test, dal 28 al 30 gennaio, per la MotoGP, in quel di Sepang, già decisiva per il Mondiale 2018? E’ questa la domanda che gli addetti ai lavori si stanno ponendo pensando al darsi in pista sull’asfalto malese. A prima vista sembrerebbe azzardato pensare in modo così categorico ma, da quanto detto in sede di presentazione dai protagonisti, questa affermazione non è così azzardata. Nei fatti la sessione di prove, che ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : si inizia a fare sul serio. Honda ancora moto da battere? Ducati a caccia di conferme - Yamaha vuole rinascere : La motoGP conclude le vacanze e torna sui banchi di scuola. No, non stiamo parlando di studenti che riprendono le lezioni dopo l’estate. In questo caso parliamo, ovviamente, dei piloti della classe regina che, dopo due mesi di break assoluto, sono pronti ad affrontare i primi tre giorni di Test pre-stagionali in vista della stagione 2018. Questa prima sessione si disputerà, dal 28 al 30 gennaio, sul tracciato malese di Sepang, classico ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : come vederli in tv e seguirli in DIRETTA Live. Calendario - programma e orari delle tre giornate : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi sulla pista di Sepang (Malesia) per l’ormai consueto appuntamento dei Test invernali. Una tre giorni importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. Una stagione, quella che prenderà il via il 18 marzo in Qatar, che si preannuncia ancor più combattuta della precedente. Potrebbero essere 6 i piloti in lizza per il titolo e in questo ...