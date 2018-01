Moto Gp | nei test di Sepang vola Pedrosa | poi Dovizioso e Lorenzo

In Moto da cross nei corridoi dell'ospedale - la sorpresa di Oddera : Vanni Oddera, campione savonese di freestyle, ha sorpreso i piccoli degenti dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Per condividere le emozioni vissute ha pubblicato un video su Facebook che ...

MotoGp – Il clamoroso gesto del padre di Lorenzo nei confronti di Valentino Rossi : cosa c’è dietro? [VIDEO] : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia una stagione avvincente e ricca di colpi di scena, tanti i piloti in lotta per la vittoria del titolo, grande attesa per Valentino Rossi. Nel frattempo arriva un gesto a sorpresa del padre di Jorge Lorenzo e che riguarda proprio il Dottore. A stemperare gli animi ci ha pensato anche il padre di Jorge Lorenzo, Chicho, che ha deciso di omaggiare Valentino Rossi con un video ...

MotoGp - Toni Elias guiderà la Suzuki nei test di Sepang : TORINO - Toni Elias guiderà la Suzuki GSX-RR 2017 nei test della MotoGp. La società ha deciso così di premiare il campione di MotoAmerica Superbike del 2017 con la Suzuki GSX-R 1000. Oltre allo ...

TerreMoto - scossa nei pressi di Amatrice nella notte : magnitudo 3.6 : Gran parte della popolazione che vive nelle aree del cratere sismico ha avuto un risveglio poco piacevole questa notte: una scossa di Terremoto, di magnitudo 3.6 e avvenuta a 10 km di...

TerreMoto nei Caraibi 30 volte più violento di Norcia : Di eventi simili se ne registrano una quindicina all'anno in tutto il mondo. L'energia rilasciata è qualcosa di straordinario' , ma nonostante ciò non si prevedono tsunami violenti . 'Di solito il ...

Scossa di terreMoto di magnitudo 7.4 nei Caraibi : Una forte Scossa di terremoto di magnitudo 7.4 è stata registrata nei Caraibi. Subito dopo è scattata l'allerta per uno tsunami.

TerreMoto nei Caraibi/ Ultime notizie - sisma M 7.2 tra Honduras e Cayman : allerta tsunami in Messico e Cuba : Terremoto oggi nel Mar dei Caraibi: Ultime notizie, violento sisma M 7.2 Richter al largo di Honduras e Isole Cayman. Allarme tsunami anche in Messico e a Cuba, news dal Centro America(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:05:00 GMT)

TerreMoto nei Caraibi : fortissima scossa a Porto Rico e Isole vergini - allerta tsunami : Una scossa di Terremoto decisamente potente registrata alle 20:51 di ieri ora locale (le 3:51 in Italia) nel mar dei Caraibi, tra Honduras e Isole Cayman, ha fatto tremare Porto Rico e le Isole...

MotoGP 2018 – Thomas Luthi torna in sella dopo l’infortunio! Allenamenti nel cross - esordio nei test di Sepang : Thomas Luthi aveva concluso il 2017 nel peggiore dei modi con una frattura alla caviglia destra rimediata durante le qualifiche del GP di Malesia. A Sepang lo svizzero non era poi riuscito a scendere in pista per la gara consegnando così il Mondiale della Moto2 a Franco Morbidelli. Il centauro sarà protagonista quest’anno in MotoGP con la Honda RC213V del team Marc VDS, compagno di squadra proprio del pilota romano. Quell’infortunio ...

MotoGp - Stoner in pista nei test di Sepang : ROMA - Casey Stoner scenderà in pista con la Ducati nei test privati di Sepang, che si svolgeranno dal 24 al 26 gennaio prossimi. È quanto rivela la rivista Autosport, secondo la quale assieme a lui ...

TerreMoto - Gentiloni : “Nei territori colpiti si torna a vivere - messe in campo misure senza precedenti” : “Io sono tranquillo sulle misure adottate per il Terremoto. Sono meno tranquillo sui ritardi e i tempi di realizzazione, sugli intoppi burocratici. Vi chiedo aiuto nel mettere in evidenza i tantissimi segnali di ripresa economica”: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in occasione della conferenza stampa di fine anno. “Mettiamo in luce i segnali di ripresa di vita. Non e’ solo un dovere di governo. ...

Spettacolo e adrenalina nei speciali natalizi Sky Sport MotoGP HD e Sky Sport F1 HD : I motori di Sky non vanno in vacanza. Per gli appassionati delle due e quattro ruote su Sky Sport F1 HD e Sky Sport MotoGP HD sarà possibile rivivere la stagione 2017 con interviste e speciali dedicati. Su Sky Sport MotoGP HD (canale 208), vigilia di Natale in com...

TerreMoto Centro Italia : 21 progetti nei comuni finanziati con il crowfunding : Ventuno progetti in altrettanti comuni colpiti dal sisma: da oggi un pezzo della solidarieta’ per la ricostruzione post sisma viene consegnato nelle mani dei cittadini attraverso AnciCrowd “La solidarieta’ non trema”, una piattaforma di crowdfunding creata dall’Anci in collaborazione con Eppela per raddoppiare i 700mila euro gia’ raccolti dall’Associazione dei comuni e renderne trasparente e partecipato ...

Marco Masini rinnova la collaborazione con Warner Chappel : “Credo ancora nei rapporti personali - credo siano il Motore più potente del mondo “ : Warner ChappelL rinnova il contratto di esclusiva come Autore con Marco Masini. Dopo aver collaborato con il team di Autori Warner ChappelL per la stesura dei brani del suo ultimo album di inediti “Spostato di Un Secondo”, titolo del brano con cui Marco Masini ha partecipato al Festival di Sanremo 2017, anche prossimamente il cantautore lavorerà alla scrittura del suo futuro disco di inediti in collaborazione con gli Autori Warner ...