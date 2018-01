Mosca | arrestato l' oppositore Navalny durate una protesta contro Putin

: RT @Osservacritico: #Mosca: arrestato durante un corteo antigovernativo Alexey #Navalny, principale oppositore del presidente russo #Putin.… - CarlaGhizzani : RT @Osservacritico: #Mosca: arrestato durante un corteo antigovernativo Alexey #Navalny, principale oppositore del presidente russo #Putin.… - LITALIANOVERO65 : Russia. Navalny arrestato a Mosca durante protesta contro Putin - Osservacritico : #Mosca: arrestato durante un corteo antigovernativo Alexey #Navalny, principale oppositore del presidente russo… - NotizieIN : Mosca, arrestato l'oppositore Navalny -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 28 gennaio 2018) Alexei, il maggioredi Vladimir, è stato fermato dalla polizia pochi minuti dopo che si era unito a unadei suoi sostenitoriil presidente russo. "Sono appena stato- ha scritto lui stesso su Twitter -. Questo non ha alcuna importanza. Venite in via Tverskaya (una delle strade principali di, ndr)"."Non siete venuti qui per me, ma per voi e per il vostro futuro", ha scritto sul social network mentre migliaia di russi manifestano in tutto il Paeseil presidente. Le proteste sono state organizzate in vista delle elezioni presidenziali del 18 marzo, in cui è atteso che il mandato presidenziale diverrà esteso fino al 2024.Sono circa 90 le persone fermate dalla polizia in diverse città della Russia. Erano in piazza per lo "sciopero degli elettori" indetto da, ...