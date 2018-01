morto Ingvar Kamprad - fondatore di Ikea

: Morto a 91 anni fondatore di Ikea Ingvar Kamprad - repubblica : Morto a 91 anni fondatore di Ikea Ingvar Kamprad - Carmelo_M86 : RT @HuffPostItalia: Ingvar Kamprad, è morto il fondatore di Ikea - Fra55oni : RT @_DAGOSPIA_: IL FONDATORE DI IKEA, INGVAR KAMPRAD, E' MORTO ALL'ETÀ DI 91 ANNI: ERA UNO DEGLI UOMINI PIU’ RICCHI - tossina_libera : RT @ArsenaleKappa: Morto a 91 anni il fondatore di #Ikea Ingvar #Kamprad. Sarà sepolto non appena riusciranno a montare la bara. [@mic_tod] - beria_giancarla : RT @GiaPettinelli: Morto #IngvarKamprad, fondatore di #Ikea. Aveva 91 anni, l'annuncio sul sito web del gruppo - Mondo - -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 28 gennaio 2018) Il suo nome forse non lo conoscevano tutti, ma trovare chi non sappia cos'èè quasi impossibile.di, èa 91 anni. La notizia è stata resa nota dalla sua stessa azienda. "Ingmarserenamente nella sua abitazione", nel sud della Svezia, ha scritto il colosso del mobile su Twitter.è un impero che dà lavoro 190.000 persone, dislocato in varie parti del mondo con un fatturato di 38 miliardi di euro.aveva fondatonel 1943, a soli 17 anni, con i soldi che gli aveva dato suo padre come premio per i suoi buoni risultati a scuola.Il nome dell'azienda è l'acronimo delle iniziali dele di Elmtaryd e Agunnaryd, la fattoria e il villaggio svedese dove era nato, nel 1926. All'inizio la ditta vendeva articoli per corrispondenza. Piccoli oggetti di uso quotidiano: dai fiammiferi ...