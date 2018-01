Morto il fondatore di Ikea Ingvar Kamprad | su Twitter ironia dark | tra battute e

Morto il fondatore di Ikea Ingvar Kamprad : ' Ingvar Kamprad è morto in pace nella sua casa ', e ancora: ' Ingvar sarà ricordato con affetto e mancherà molto alla sua famiglia e ai colleghi di Ikea in tutto il mondo '. È morto nella sua casa ...

È Morto il fondatore di Ikea : avaro ma filantropo - amava battezzare ogni mobile : È morto il fondatore di Ikea , Ingvar Kamprad. L’imprenditore svedese aveva 91 anni: «Era nato nel 1926 nella Småland e aveva fondato Ikea a 17 anni», ricorda su Twitter l’azienda, un impero che impiega 190.000 persone in tutto il mondo e genera un fatturato di 38 miliardi di euro. Il suo catalogo di mobili è arrivato a essere il testo più letto al...

Ikea in lutto : è Morto il fondatore Ingvar Kamprad : Visionario e rivoluzionario. Ingvar Kamprad ha fondato Ikea , un modo di essere prima ancora che un’azienda. Il fondatore del colosso dei

Morto Ingvar Kamprad - fondatore di Ikea : Il suo nome forse non lo conoscevano tutti, ma trovare chi non sappia cos'è Ikea è quasi impossibile. Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea, è Morto a 91 anni. La notizia è stata resa nota dalla sua stessa azienda. "Ingmar Kamprad è Morto serenamente nella sua abitazione", nel sud della Svezia, ha scritto il colosso del mobile su Twitter. Ikea è un impero che dà lavoro 190.000 persone, dislocato in varie parti del mondo con un ...