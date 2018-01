Morto a 91 anni il fondatore di Ikea Ingvar Kamprad | Quando raccontò la sua «vita da

È Morto Ingvar Kamprad. Mister Ikea aveva 91 anni : Parsimonioso fino al paradosso, il signore dei mobili 'low cost', tra gli uomini più ricchi del mondo, viveva in modo molto ritirato, in una casa modesta e spartana, arredata con mobili che montava ...

Morto a 91 anni il fondatore di Ikea Ingvar Kamprad : La catena Ikea nell'esercizio 2015-2016 ha registrato utili per 4,2 miliardi facendo del suo fondatore , con un patrimonio personale stimato in circa 33 miliardi di dollari, uno degli uomini più ricchi del Pianeta

Provaglio choc. Bimbo di quattro anni Morto a Pompegnino : Tragedia della strada a Pompegnino di Vobarno in provincia di Brescia. In un incidente stradale è morto un Bimbo di 4

Bambino di 4 anni Morto in un incidente nel Bresciano : era in auto col papà : Un Bambino di quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia. Il Bambino era a bordo dell'auto guidata...