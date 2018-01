Morbillo | casi aumentati sei volte | l’allarme del Ministero

Allarme Morbillo : +600% i casi rispetto al 2016 : 'Salvini e Di Maio hanno ancora coraggio di attaccare il vaccino obbligatorio , e gratuito, introdotto da Governo? Farebbero bene a chiedere scusa e smetterla di volersi sostituire alla scienza'. A ...

Morbillo - 13 casi in ostetricia Sanremo : Tredici casi di Morbillo nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Sanremo. Due erano emersi a dicembre, quando il virus aveva contagiato una ostetrica e una ginecologa. I nuovi casi riguardano 9 ...

Vaccini - ‘Stop Morbillo’ in Lombardia : 2017 da record con 830 casi : “Nel 2017 in Lombardia fino ad oggi si sono verificati 830 casi di morbillo, un valore decisamente più alto dell’ultimo picco che risale al 2013 quando i casi erano stati 771”. A segnalare il record è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, ricordando che “la vaccinazione è il primo e più importante intervento per costruire coorti di nascita protette, con coperture che possono arrivare a contenere, fino a ...

Morbillo - Italia prima in Europa per casi di contagio : Primi a livello europeo per numero di persone contagiate. Secondi, dietro alla Romania, per casi ogni milione di abitanti. Sono i tutt’altro che invidiabili risultati raggiunti dal nostro Paese grazie alla propaganda NoVax e al conseguente calo delle coperture. Fenomeni alla base di un’epidemia che dall’inizio dell’anno ha giù ucciso quattro persone. I numeri arrivano dall’ultimo report dell’Ecdc (European Centre ...

