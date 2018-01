Milano | treno deragliato a Pioltello | proseguono le indagini sui binari | anche con i droni

Milano - treno deragliato a Pioltello : “Prosegue il piano straordinario di circolazione e assistenza” : A causa dell’indisponibilità di parte dei binari tra Treviglio e Milano, in seguito all’incidente avvenuto lo scorso 25 gennaio, la circolazione ferroviaria continuerà a subire rallentamenti e riduzioni del servizio. Lo comunica in una nota trenord spiegando che prosegue la mobilitazione straordinaria con personale nelle stazioni per l’assistenza ai passeggeri, bus aggiuntivi di supporto alla circolazione ferroviaria, ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : "L'utilizzo di spessori in legno non è previsto" : Rete ferroviaria italiana, "ribadendo che le cause dell'incidente di Pioltello sono attualmente oggetto delle indagini degli inquirenti, che determineranno la dinamica e le cause del deragliamento", sottolinea in una nota "che l'utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rete ferroviaria italiana". "Le attività manutentive – spiega – devono essere ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : tavoletta di legno sotto i binari per sostenerli : Continuano le indagini in merito al treno pendolari che giovedì mattina è deragliato nei pressi della stazione di Pioltello causando 3 morti e 46 feriti. E' stata osservata la presenza di una tavoletta di legno a sostenere la rotaia proprio nel punto in cui giovedì mattina si è rotta, provocando il deragliamento del mezzo di trenord partito da Cremona e diretto a Milano Garibaldi. I consulenti tecnici incaricati dalla Procura di eseguire ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : operai sorpresi al lavoro nell’area sequestrata : Emergono nuovi particolari nell’inchiesta in merito al treno deragliato a Pioltello. Oggi quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal “punto zero” della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso è deragliato il treno 10452, provocando 3 morti e 46 feriti. I quattro operai si trovavano all’interno dell’area posta sotto ...

Treno deragliato a Milano - l'ipotesi della Procura : binario già rotto : Il lavoro lungo la massicciata è lento e meticoloso. La verità è tutta lì, in quei due chilometri e mezzo di binari dai quali il Treno dei pendolari è deragliato giovedì all'alba. Investigatori e ...

Orrore sul treno deragliato a Milano : "La gente scattava foto e non aiutava" : Sono state diffuse, dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Seggiano di Pioltello, le immagini del passaggio del treno regionale trenord, avvenuto alle 6.57, poco prima del

Il macchinista del treno deragliato a Milano dice di non essersi accorto che il treno viaggiava fuori dai binari : Il macchinista del treno che è deragliato giovedì alla periferia di Milano, causando tre morti e decine di feriti, ha dato una breve intervista al Corriere della Sera in cui smentisce la ricostruzione che più era circolata sul suo comportamento The post Il macchinista del treno deragliato a Milano dice di non essersi accorto che il treno viaggiava fuori dai binari appeared first on Il Post.

Treno deragliato a Milano - scintille sui binari prima dello schianto Il video : Le immagini di una telecamera di sorveglianza della stazione di Pioltello che inquadrano il Treno che passa lasciando una scia di scintille e un uomo, in attesa sulla banchina, che si allontana...

Milano - DERAGLIATO TRENO A PIOLTELLO/ Trenord - incidente : ripartita la circolazione : MILANO, TRENO DERAGLIATO a PIOLTELLO: all'indomani dall'incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo, le ipotesi.

