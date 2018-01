Milano Caccia al pirata di via Michelino da Besozzo | ha ucciso un ottantenne

Più donne al lavoro nel settore scientifico : Milano a caccia di idee : donne scienziate e al lavoro nei set di Lego Entro il 2025 in Italia l’occupazione nelle professioni legate a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – le cosiddette discipline Stem – potrebbe crescere del 4%. La stima è del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. In particolare, ricercatori e ingegneri potrebbero crescere del 36,9% in dieci anni (contro una media Ue del 12,5%), i professionisti ...

Più donne al lavoro nel settore scientifico : Milano a caccia di idee : donne scienziate e al lavoro nei set di Lego Entro il 2025 in Italia l’occupazione nelle professioni legate a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – le cosiddette discipline Stem – potrebbe crescere del 4%. La stima è del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. In particolare, ricercatori e ingegneri potrebbero crescere del 36,9% in dieci anni (contro una media Ue del 12,5%), i professionisti ...

Più donne al lavoro nel settore scientifico : Milano a caccia di idee : Nuova edizione di Stem in the City per sensibilizzare le più giovani e studiare e lavorare nei settori dell'ingegneria, della matematica e della tecnologia

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano a caccia di un’impresa contro il CSKA Mosca : La capolista arriva al Forum. Per la diciassettesima giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano ospita il CSKA Mosca in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica. Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. L’Olimpia è reduce da tre sconfitte consecutive e ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia a Torino per scacciare la crisi. Milano vola a Pistoia - Avellino riceve la Virtus : È tempo della 14^ giornata della Serie A di Basket. La classifica è cambiata notevolmente nello scorso turno, con Brescia che è stata raggiunta in vetta da Milano e Avellino. In casa Leonessa c’è aria di crisi: sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, due delle quali in casa; soprattutto, la prestazione messa in scesa nel Derby contro Cremona è stata davvero preoccupante in termini di intensità. L’allarme è già suonato: ...

Uccisa nel parco a Milano - la caccia all'assassino riparte dalla catenina : Chi ha ucciso Marilena Negri nel parco di Villa Litta potrebbe aver tentato di rivenderla. Saranno mostrate le immagini del gioiello dal quale la vittima non...

LIVE Unicaja Malaga-Olimpia Milano - Eurolega 2018 in DIRETTA : trasferta insidiosa per Milano - a caccia di conferme! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Unicaja Malaga-Olimpia Milano, 14esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. L’Armani Exchange ha ritrovato la vittoria ed ora vuole proseguire su questa scia. Dopo il successo al Forum contro Baskonia, la squadra di Simone Pianigiani torna subito in campo per affrontare l’Unicaja Malaga in trasferta. Milano ha ritrovato il sorriso due giorni fa, offrendo una prova convincente per quasi ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : l’Olimpia Milano a caccia di un’impresa in casa del Panathinaikos : Servirà un’impresa. Con questa convinzione l’Olimpia Milano si presenta ad Atene per sfidare il Panathinaikos nella dodicesima giornata dell’Eurolega 2017-2018. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da due sconfitte consecutive in campo europeo e nel complesso il momento non è sicuramente dei migliori per Cinciarini e compagni, che hanno appena avuto un passo falso anche in campionato contro Torino. La situazione in ...

Milano - tracce di tallio nella tisana. È caccia all’avvelenatore|Le vittime : A casa dei consuoceri dei due anziani morti con la figlia. Il metallo non era nella residenza in Friuli ma a Nova Milanese. Il giallo di chi lo ha messo lì

McDonald's di Milano - cliente accoltellato : caccia ai responsabili - : La Questura di Milano ha precisato che la persona ferita non è l'addetto alla sicurezza del fast-food. La polizia cerca di individuare gli aggressori anche attraverso le telecamere

Vigilante accoltellato a Milano Caccia a una banda di africani : Milano Un giovane addetto alla sicurezza di un McDonald's è stato accoltellato da un gruppo di nordafricani. È ferito in modo grave. È successo in pieno centro a Milano, a pochi passi dal Duomo. All'...

Milano : addetto sicurezza caccia nordafricani da McDonald's - loro lo accoltellano : Milano Un addetto alla sicurezza di McDonald's è stato aggredito e gravemente ferito a Milano da un gruppo di nordafricani che stavano molestando i clienti del locale nella Galleria Ciro Fontana. Su ...

Milano - "I cittadini per l'aria" a caccia di smog vicino alle scuole : La lotta allo smog riparte dal basso. L'associazione cittadini per l'aria rilancia a livello nazionale la campagna "No2, no grazie" contro il biossido di azoto e i diesel che lo producono. E a Milano ...

Basket - Serie A 2017-2018 : riparte la caccia a Brescia. Scontro Venezia-Avellino - Milano di scena a Reggio Emilia : Dopo la prima finestra per le qualificazioni ai Mondiali del 2019 riparte la Serie A 2017-2018. Ricomincia, dunque, la caccia alla capolista Brescia. L’inizio di stagione della squadra lombarda è stato perfetto: 8 vittorie e nessuna sconfitta, un vero record. Le insidie, però, crescono con il passare delle partite. Le attenzioni sono tutte poste sulla Germani e anche la pausa ha dato modo alla squadra di coach Andrea Diana di realizzare a ...