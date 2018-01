Milano | arrestato pirata della strada che ieri notte ha ucciso anziano

Milano - arrestato il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 88enne : La polizia municipale di Milano ha arrestato il pirata della strada che sabato sera ha travolto e ucciso un 88enne. L'automobilista, il 45enne milanese A.G., geometra incensurato, guidava a forte ...

Milano : coltivazione di marijuana nell'appartamento - arrestato 60enne : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per il reato di coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, nella sua abitazione in zona Porta Genova, aveva creato in un seminterrato una serra per

Milano - sprangate a passante. Arrestato : 18.15 Un 32enne è stato Arrestato dai carabinieri, a Milano, per aver aggredito senza motivo un 30enne in attesa del tram. E' accusato di tentato omicidio. L'aggressore ha colpito per tre volte con una spranga l'uomo, che si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai passanti. E' ricoverato con diverse fratture al cranio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando il 32enne è stato bloccato era in evidente stato di alterazione. Ha precedenti ...

Milano - arrestato il predatore dei bancomat : assaliva alle spalle le persone intente a prelevare : Dodici colpi, bottino da 18mila euro. I poliziotti di Porta Genova stanno analizzando altri sette episodi

Milano : rapine agli sportelli bancomat - arrestato 58enne : Mialno, 24 gen. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un rapinatore seriale. L'uomo, un 58enne italiano di origine egiziana, rapinava le sue vittime mentre prelevavano denaro agli sportelli bancomat. Il 58enne è accusato di aver commesso 12 rapine tra marzo 2016 e novembre 2017 per un botti

Foggia Calcio - arrestato il presidente Sannella : l’accusa è riciclaggio. La procura di Milano : “Commissariare il club” : arrestato il presidente Fedele Sannella e la richiesta di un commissario giudiziale per un anno. Nuovi guai per il Foggia Calcio, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. L’accusa nei confronti del numero uno del club rossonero è di riciclaggio, la stessa che che aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della società, Ruggiero Massimo Curci, negli scorsi mesi. I magistrati hanno disposto anche diverse ...

Milano - arrestato per violenza su una bambina : dalle indagini emerge una seconda vittima : È stato arrestato in ottobre per violenza sessuale aggravata, per avere aggredito una bimba di soli sei anni. Ora, le accuse nei confronti di Sergio Marziano diventano ancora più gravi: i pm gli ...

Milano - il tassista abusivo arrestato per stupro incastrato da un “cuore” : il video girato da una vittime : È stato ‘incastrato’ grazie a un particolare che si trovava nella sua auto, un grosso cuore rosso di stoffa appeso sullo specchietto retrovisore nell’abitacolo il tassista abusivo accusato di due violenze sessuali a Milano. Gli investigatori della Polizia hanno individuato l’oggetto grazie alle immagini riprese da un telefonino di una delle due vittime, che mentre si faceva riaccompagnare a casa con degli amici (scesi ...

Milano - tassista abusivo arrestato per 2 casi violenza sessuale : Milano (askanews) - Un tassista abusivo di 30 anni, di origine albanese, è stato arrestato dalla squadra mobile di Milano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze: gli episodi ...