Milan-Lazio 2-1 | Cutrone-Bonaventura | vittoria rossonera a San Siro | Video Gol

Milan-Lazio – Al termine del match perso a San Siro contro il Milan, mastica amaro il tecnico della Lazio, Inzaghi, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Milan-Lazio, PARLA Inzaghi

PAGELLE / Milan Lazio (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Milan Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Siro. I rossoneri vincono la terza gara consecutiva: i gol sono di Cutrone e Bonaventura(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 20:42:00 GMT)

Milan - Gattuso : "La Lazio è fortissima. La gara della svolta? Non ci pensiamo" : "svolta? Non mi interessa, non ne parlo, basta con sta svolta. Possiamo ancora migliorare e pensiamo partita dopo partita. Eravamo in difficoltà, ora ci stiamo rialzando con lavoro. Questa è una ...

Milan-Lazio - le pagelle di CM : Calabria e Calhanoglu super - ci prova Milinkovic : Milan-Lazio 2-1 MILAN Donnarumma 6,5: La parata su Milinkovic-Savic pesa tantissimo nell'economia della gara. Calabria 7,5: Il canterano rossonero è in una condizione fisica e mentale straordinaria. Praticamente insuperabile nonostante le numerose sollecitazioni, regala un assist al bacio ...

