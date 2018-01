Milan | Gattuso | ' Grandissima prestazione | ma non è una svolta'

Milan - Gattuso : "Cutrone di mano? Non riduciamo tutto solo a quello" : "Svolta? Non mi interessa, non ne parlo, basta con 'sta svolta. Possiamo ancora migliorare e pensiamo partita dopo partita. Eravamo in difficoltà, ora ci stiamo rialzando con lavoro. Questa è una ...

Milan-Lazio - Inzaghi : “Un errore del genere è inammissibile”. Gattuso : “I ragazzi stanno dando tanto”. : Milan-Lazio, Inzaghi: “Un errore del genere è inammissibile”. Gattuso: “I ragazzi stanno dando tanto”. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio – Al termine del match perso a San Siro contro il Milan, mastica amaro il tecnico della Lazio, Inzaghi, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Milan-Lazio, PARLA Inzaghi ...

Milan - Gattuso : 'Svolta? Stiamo uscendo dalle difficoltà - ma non devono essere tutte partite della vita' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , commenta a Premium Sport la vittoria sulla Lazio: 'Devo ringraziare i ragazzi per la grandissima prestazione che hanno messo in campo oggi, abbiamo vinto contro una squadra forte. Ma non bisogna parlare di partita della ...

Milan - Gattuso : "La Lazio è fortissima. La gara della svolta? Non ci pensiamo" : "svolta? Non mi interessa, non ne parlo, basta con sta svolta. Possiamo ancora migliorare e pensiamo partita dopo partita. Eravamo in difficoltà, ora ci stiamo rialzando con lavoro. Questa è una ...

Milan-Inter - oggi sembra un altro film. Gattuso recupera 18 punti in 7 giornate : Remuntada possibile? Il Milan può davvero riacciuffare l'Inter? I 10 punti in classifica che separano le due squadre sono ancora tanti. Ma il ruolino di marcia fa ben sperare la squadra di Gattuso che,...

Serie A - Milan-Lazio 2-1 : terza vittoria consecutiva per Gattuso : ROMA - Gattuso vince il primo round con Inzaghi . Il Milan batte la Lazio 2-1, e conquista la terza vittoria consecutiva confermando l'ottimo momento di forma. Tra 72 ore ci sarà il secondo round, ...

Milan Lazio 2-1 - gol e highlights : terza vittoria di fila per Gattuso : Milan-Lazio 2-1 15' Cutrone (M), 20' Marusic (L), 44' Bonaventura (M) Milan (4-3-3) : Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Bonucci, Antonelli (71' Abate); Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso (80' Borini), ...

Milan-Lazio 2-1 pagelle - voti e highlights 22^ giornata : Cutrone e Bonaventura regalano i tre punti a Gattuso (VIDEO) : Milan-Lazio 2-1 pagelle, voti e highlights 22^ giornata: Cutrone e Bonaventura regalano i tre punti a Gattuso (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio – Un gol di Cutrone al 15′ e uno di Bonaventura al 42′, intervallati dal pareggio di Marusic, regalano al Milan di Gattuso i tre punti nel primo posticipo della 22° giornata ...

Milan-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi sceglie Caicedo - Gattuso schiera Cutrone : Il Milan di Rino Gattuso vuole dare continuità di risultati dopo il successo di Cagliari, e torna a giocar a San Siro di fronte ai propri tifosi: ad attendere i rossoneri una partita certo non...

Formazioni ufficiali Milan-Lazio : le scelte di Gattuso e Inzaghi (che sorprende) : Formazioni ufficiali Milan-Lazio – Il posticipo domenicale delle 18 mettere di fronte Milan e Lazio. I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive e tra campionato e Coppa Italia da quattro risultati utili di fila. Con i biancocelesti la squadra di Gattuso sarà chiamata a superare la prova del 9 per dimostrare i progressi delle ultime uscite. Di fronte però ci sarà una Lazio inarrestabile che punta a consolidare il terzo posto visto ...

Probabili formazioni Milan-Lazio : out Immobile - dubbio Kalinic per Gattuso. Pronto Cutrone : Indisponibili: Di Gennaro, Immobile Squalificati: nessuno Notizie sul tema LIVE Milan-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: Probabili formazioni Lazio, tutti i dubbi di Inzaghi verso il Milan: ...

Milan-Lazio - probabili formazioni e ultimissime : Gattuso col dubbio Kalinic - out Immobile : Milan-Lazio, probabili formazioni e ultimissime: Gattuso col dubbio Kalinic, out Immobile Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio, probabili formazioni E ultimissime – La partita più interessante della giornata sarà senza dubbio Milan-Lazio. I rossoneri di Gennaro Gattuso ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi, terza in classifica. Il Milan arriva ...

GATTUSO - Milan/ "Nesta al mio posto? Fra 3 anni ci metto la firma. Lazio? Inzaghi è più bravo di me.." : GATTUSO, MILAN: l'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio. Tanti temi affrontati, dalle parole di Nesta a quelle di Maldini, fino ai "non-auguri" a Buffon(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:38:00 GMT)