Michelle Hunziker ha compiuto 41 anni | il marito la lascia a bocca aperta

Sanremo 2018/ Toto vincitore e nuove indiscrezioni : Michelle Hunziker pronta ad un grande annuncio? : Festival di Sanremo 2018, continuano le indiscrezioni e il Toto vincitore. Michelle Hunziker farà un annuncio speciale dall'Ariston? Il gossip impazza!(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:34:00 GMT)

Sanremo 2018 - l’arrivo di Michelle Hunziker : «Sono pronta» : «Quando c’è il mare davanti, cambia tutto». Parola di Michelle Hunziker, 41 anni appena compiuti, e appena «sbarcata» a Sanremo. Per la showgirl svizzera, che insieme a Pierfrancesco Favino, accompagnerà il direttore artistico Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston, è tempo di prove. Così è arrivata in Liguria poco più di una settimana prima dal fischio d’inizio (il prossimo 6 febbraio, ndr). LEGGI ANCHEClaudio Baglioni: «Le ...

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO Michelle Hunziker E GIULIA BONGIORNO/ Doppia Difesa - spunta caso Miriana Trevisan : SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO MICHELLE HUNZIKER e GIULIA BONGIORNO: dubbi su Doppia Difesa, le fondatrici replicano, ma ora spunta il caso Miriana Trevisan. Le ultime notizie sulla polemica(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:19:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli - Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno l'accusano di diffamazione : ecco come risponde : La polemica di Selvaggia Lucarelli in un articolo pubblicato su "Il Fatto Quotidiano" in merito all'associazione "Doppia Difesa" di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno...

I dubbi su Doppia Difesa - la fondazione di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno : Esiste dal 2007 per aiutare donne vittime di abusi, ma un articolo di Selvaggia Lucarelli e diverse testimonianze fanno pensare che non sia mai stata davvero attiva The post I dubbi su Doppia Difesa, la fondazione di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno appeared first on Il Post.

NEREO - PAPÀ DI EZIO GREGGIO/ È morto a 95 anni : video - il saluto commosso di Michelle Hunziker e Gerry Scotti : NEREO GREGGIO, PAPÀ di EZIO, conduttore di Striscia La Notizia, è scomparso a 95 anni. Il saluto della redazione affidato a Gerry Scotti e Michelle Hunziker(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Michelle Hunziker riceve un bellissimo regalo di compleanno da Belen : i dettagli Video : Nella giornata di ieri è avvenuto il suo 41nesimo compleanno della conduttrice Svizzera #Michelle Hunziker. Infatti, proprio durante la puntata del tg satirico di ''Striscia la Notizia'' la simpatica Michelle ha ricevuto un bel mazzo di fiori da parte degli autori della trasmissione. Naturalmente, quest'ultima è rimasta molto emozionata visto che anche il compagno di lavoro Gerry Scotti le ha ricordato il grande affetto che prova per ...

Selvaggia Lucarelli attacca Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno/ “Doppia Difesa non risponde” - la replica : Selvaggia Lucarelli attacca Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno: dubbi su Doppia Difesa che non risponderebbe alle richieste di aiuto delle donne, la replica delle fondatrici.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:39:00 GMT)

Michelle Hunziker compie 41 anni - il marito Tomaso Trussardi la "circonda" con le rose : "Il regalo più bello...l?Amore...# : MILANO ? Michelle Hunziker ha compiuto ieri 41 anni e Tomaso Trussardi la riempie di rose. Il regalo più bello...l?Amore...#love @therealTrussardigram...

Michelle Hunziker/ “Il regalo più bello... l'Amore” : la showgirl pronta per Sanremo 2018 : In occasione del suo 41° compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Michelle Hunziker in lacrime a Striscia la notizia : ecco cos'è successo Video : Grande sorpresa questa sera in diretta tv [Video] per #Michelle Hunziker durante la nuova puntata di #Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che vediamo in onda tutte le serie nella fascia oraria dell'access prime time su Canale 5. Ebbene questa sera la Hunziker, conduttrice storica della trasmissione Mediaset, si è lasciata andare alle lacrime dopo una sorpresa che è arrivata in studio. lacrime in diretta per Michelle ...

Michelle HUNZIKER/ “Il regalo più bello... l'Amore” : la showgirl si regala il quarto figlio? : In occasione del suo 41° compleanno, MICHELLE HUNZIKER ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Compleanno Michelle Hunziker - il regalo da favola di Belen Rodriguez : La solidarietà femminile esiste. Ne sono prova le reginette della tv Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, che mandano al diavolo il cliché della...

Michelle Hunziker/ “Il regalo più bello... l'Amore” : festeggiamenti in famiglia e la sorpresa di Belen : In occasione del suo 41° compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:20:00 GMT)