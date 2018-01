: Mental coach, non vi amerò mai. Perché parlate al portafoglio - Cascavel47 : Mental coach, non vi amerò mai. Perché parlate al portafoglio - silviabest77 : Mental coach, non vi amerò mai. Perché parlate al portafoglio - TutteLeNotizie : Mental coach, non vi amerò mai. Perché parlate al portafoglio - RobertoBellott4 : 2018, Cosa ti serve da un Mental Coach? - RobertoBellott4 : 2018, Cosa ti serve da un Mental Coach? -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2018)amo i poeti?sento che parlano al mio cuore.non amo la figura del motivatore osento che parla al mio. I poeti sono diversi tra di loro, possono avere l’aspetto catastrofico di un Charles Bukowski o l’aspetto mite e ordinato di un Fernando Pessoa, i poeti non hanno bisogno di convincermi di nulla, non pretendono di migliorarmi, non vogliono farmi raggiungere degli obiettivi, in sostanza a loro non interessa nulla di menon pretendono nulla da me, e proprio per questo con i poeti mi sento libero, la loro indifferenza al mio stato è la conseguenza della loro sincerità, meglio: della loro verità. Uninvece ha un aspetto simile a un altro, sono fatti con lo stampino, ne ho analizzati due in particolare, uno italiano che si chiama Roberto Re e uno statunitense che si chiama Tony Robbins. Mi ...