Matteo Renzi | il drammatico errore | Gentiloni candidato nel collegio sbagliato | rischia

Matteo Renzi - il siluro Pd per Marianna Madia : bagno di sangue nell'urna : Altro che blindati. I ministri del governo Gentiloni dovranno tutti sudarsi la riconferma in Parlamento. Lo aveva chiarito Matteo Renzi, che chiedendo loro uno sforzo a favore del boccheggiante Pd in ...

Matteo Renzi - l'umiliazione in un sms alle tre di notte : 'No - lì non ci vado' - Pd da barzelletta : Nel disastro delle liste Pd , tra chi parla di 'regolamento di conti' da parte del segretario Matteo Renzi , con una minoranza schiacciata e praticamente esiliata dai seggi sicuri e un ministro Andrea ...

Stop di Renzi alle polemiche - "il Matteo da battere è un altro..." : "Io sono molto diverso da come pensate che sia: umanamente mi dispiace profondamente. Detto questo, poi, le cose veramente gravi sono altre, c'è chi non arriva a fine mese". Matteo Renzi prova a mettere il punto alle polemiche sugli esclusi e lanciare una volta per tutte la campagna elettorale dalla quale spera di uscire con il Partito Democratico prima forza del parlamento. Anche perché, come sottolinea, ...

Liste Pd - Matteo Renzi : “Convinti di aver messo in campo la miglior squadra per vincere le elezioni” : Dopo una notte, a tratti drammatica, per la composizione delle Liste spetta al segretario del Pd, Matteo Renzi, che aveva definito la composizione dei collegi “devastante”, prendere la parola sul caos all’interno del partito. Contro le scelte si sono scagliati un po’ tutti: gli interni con la minoranza, guidata dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, e dagli esterni come il ministro dello Sviluppo economico, Carlo ...

Banca Etruria - Letizia Giorgianni si candida contro Matteo Renzi a Firenze : Si preannuncia uno scontro epocale nel collegio per la Camera Firenze 1. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà lì che Matteo Renzi tenterà di entrare per la prima volta in Parlamento, anche se il ...

Matteo Renzi vince : Antonio Di Pietro fuori dalle liste Pd - ora si apre lo scenario da incubo : Se fino a qualche ora era considerato in bilico, ora è arrivata anche la conferma. È saltata la candidatura di Antonio Di Pietro in quota Pd nel Molise . Ora l'ex magistrato medita vendetta: pare ...

Matteo Renzi - la scelta clamorosa : non lo candida. Chi è il ministro che resta fuori dalle liste del Pd : Altro che 'ministri in campo'. Il segretario del Pd Matteo Renzi silura uno dei big del governo, il ministro per la Coesione e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti . Il suo nome, infatti, non compare ...

Francesca Barra candidata per il Pd in Basilicata : 'Ringrazio Matteo Renzi - è sempre stato il mio sogno' : POTENZA - Francesca Barra 'scende' in politica. La giornalista e scrittrice sarà la candidata del Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera nelle elezioni del 4 marzo. Lo ha annunciato la stessa Barra con un post su Facebook, ...

Matteo Renzi candida la Boschi a Bolzano - dal Svp parte il siluro : 'Errore inconcepibile' : La grana Boschi e l'altolà da Bolzano alla sua candidatura. 'È assolutamente incomprensibile, un errore capitale accettarla' avrebbe detto ieri Siegfried Brugger , l'ex leader della Svp , racconta Il ...

Matteo Renzi - psicodramma Pd. Liste tragiche - notte di guerra tra pianti e minacce : chi fa fuori : Il Pd rischia la scissione sulle Liste per le politiche . Sono ormai le quattro del mattino, quando la direzione del Partito Democratico riesce ad approvare le Liste dei candidati che scenderanno in ...

Matteo Renzi : 'Condivisione delle liste non sarà totale' : "Le liste non troveranno la totale condivisione, ma è giusto che un'assemblea democratica possa dare la propria valutazione". Lo dice Matteo Renzi alla direzione del Pd. Intanto la minoranza lamenta ...

Matteo Renzi e il rebus delle liste Pd : "Spazio a 40enni di alto profilo per ricostruire il partito" : Dopo nottate di lavoro sulle liste e una Direzione fissata per il primo pomeriggio, dal Nazareno trapela la strategia che Matteo Renzi sta cercando di 'forzare' con i big del partito. "Far spazio ai giovani 40enni professionisti di alto profilo, perché comunque, dopo le elezioni, bisognerà ricostruire il Pd", è il mantra del segretario alle prese con il corpaccione del partito che in molti casi non schioda dalle proprie ...

Silvio Berlusconi - Fedele Confalonieri : 'Con Matteo Renzi è lui il futuro' : Il presidente di Mediaset, da sempre Berlusconiano, in passato ha ammesso di ammirare molto Matteo Renzi ma ora precisa che l'intelligenza in politica s'è fermata a Ciriaco De Mita e Bettino Craxi. ...

Matteo Renzi - la bomba dentro il Pd. Orlando : 'Dateci i seggi o non ci presentiamo alle elezioni' : Soltanto una ventina do posti sicuri in lista. L'offerta di Matteo Renzi alla 'minoranza' del Pd è sembrata al ministro della Giustizia Andrea Orlando una vera e propria provocazione. Altro che ...