' Matrimoni & Patrimoni' in scena per il Melograno

Will & Grace 9 torna a gennaio negli USA - tra il passato di Karen e un Matrimonio : Dopo la pausa natalizia, Will & Grace 9 riparte negli Stati Uniti il 4 gennaio 2018 (in Italia vedremo i nuovi episodi probabilmente da febbraio) con tante novità per la seconda parte della nona stagione. Lo speciale di Natale si era concluso con un omaggio a Debbie Reynolds, deceduta a dicembre 2016, che nella sit-com ha interpretato la madre di Grace. Inoltre, la nuova stazione aveva dato uno straziante addio a Rosario, storica ...