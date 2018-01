Massimo Giletti | malore in diretta Interrotta Non è L’Arena

Non è l'Arena - gli ospiti di Massimo Giletti domenica 28 gennaio : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Questa sera a Non è l'Arena il protagonista del faccia a ...

Massimo Giletti - lo strano endorsement : 'Toro Seduto - il leader più grande di tutti' : Giletti non si definisce così ma non ha dubbi da che parte stare e a cosa punta anche oggi, da grande: ' Far capire alla classe politica che l'Italia non può più sopportare i privilegi'.

Massimo GILETTI/ La fede - il coraggio e l'infanzia con 'Toro Seduto' come idolo : MASSIMO GILETTI si racconta tra fede e ricordi dell'infanzia. Il conduttore spiega come la religione sia un punto di riferimento, un pilastro del suo quotidiano che lo sostiene da sempre.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:20:00 GMT)

Massimo Giletti - nuovo programma? dopo Non è L’Arena ci saranno altri progetti : Massimo Giletti ha in cantiere un nuovo programma? Le voci circolano sul web e si diffondono a macchia d’olio. Si pensa che il giornalista e conduttore di Non è L’Arena, passato da Rai 1 a La7, abbia portato ad Urbano Cairo alcuni dei progetti proposti in Rai, ma nulla è ancora sicuro. Visto il successo ottenuto con la “sua” Non è L’Arena, però, Giletti potrebbe presto lanciarsi in nuove avventure proprio su La7 e ...

Silvio Berlusconi da Massimo Giletti a Non è l'arena fa il 6 - 6% : ottimo risultato ma niente botti : Ecco il verdetto dello share sull'attesissimo faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Massimo Giletti , andato in scena a Non è l'arena su La7 a distanza di anni dal duello rusticano in Rai, quando i ...

Antonio Di Pietro da Massimo Giletti - delirio sulle prostitute : 'Multare tutti i clienti' : E Di Pietro si schiera tra i puritani che fingono di combattere il più antico dei mestieri al mondo, in barba a quanto potrebbe guadagnare lo Stato e fingendo di non sapere che la prostituzione non ...

Massimo Giletti umilia Cristina Parodi dopo il flop di Domenica In : ecco perché Video : #Massimo Giletti continua a togliersi i sassolini dalle scarpe contro la Rai e la Domenica In di Cristina Parodi [Video] che da quest'anno ha preso il posto della sua Arena Domenicale in onda per oltre dieci anni nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Come ben saprete, infatti, quest'anno la Rai ha scelto di chiudere la trasmissione di Massimo Giletti che da anni ormai assicurava una media di oltre 4 milioni di spettatori a settimana ...

Silvio Berlusconi da Massimo Giletti : 'Schifo i professionisti della politica' : La politica e i professionisti della politica mi fanno schifo'. Dunque, sui grillini: 'Nel '94 il pericolo comunista, oggi quello ancora più grave che prenda il potere il M5S, una setta pericolosa, ...

Massimo Giletti : la pesante critica ad un personaggio tv Video : #Massimo Giletti, reduce del successo delle puntate finora andate in onda di Non è l'arena su La7, dopo la cancellazione della sua storica trasmissione L'Arena in onda ogni domenica su Rai 1 [Video] dal lontano 2004 fino alla scorsa stagione, non ha smesso di sorridere e fare ottimi ascolti, ma soprattutto quello che gli piace più fare e che la tv pubblica gli ha impedito, ossia proporre inchieste contro i politici indagati e condannati e ...

'Non è l' Arena' stasera in tv su La7 - il nuovo programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti : Va in onda questa sera 21 gennaio su La7, il talk d'attualità e di politica condotto da Giletti. Torna con il consueto appuntamento della domenica la trasmissione televisiva 'Non è l'Arena' , talk che prende il nome proprio dal precedente programma di Giletti su Rai1,...

Massimo Giletti contro le sorelle Parodi e Domenica In : 'Quanto guadagnate con la pubblicità?' : Nell' intervista a La Stampa di Massimo Giletti , c'è un passaggio anche tutto riservato alle sorelle Parodi . Una stoccata a Cristina e Benedetta Parodi e al loro Domenica In , che ha di fatto ...