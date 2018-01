Manette Cacciatore | un gesto che rimanda a Calciopoli | la conferma dal labiale shock del

: @danitwix *fa manette come Cacciatore* - _FleurDeLys : @danitwix *fa manette come Cacciatore* - francescobonfa : Francamente nulla da dire sulle due espulsioni di #ChievoJuve. Specialmente la seconda: se #Cacciatore vuole fare i… - MARYVIGOLO : RT @R94SIMO: Gesto spregevole di #Cacciatore che prima fa il segno delle manette e poi dice "Non cambierá mai". Questa partita non è condiz… - ari_pratti : RT @federicocasotti: Bastien prima entra scomposto su Asamoah, poco dopo lo trattiene platealmente davanti all'arbitro.? Cacciatore fa 3 vo… - MatteoCoinu : RT @SandroSca: 1 Contatto non falloso Asa-Cacciatore avviene DOPO colpo di testa con palla già a Szczesny 2 Cacciatore resta a terra perden… -

(Di domenica 28 gennaio 2018)– Chievo-Juventus è terminata con la vittoria dei bianconeri, a segno Khedira e Higuain. La partita del ‘Bentegodi’ però verrà ricordata soprattutto per ildelledi. Il difensore invitato ad uscire dal campo da Maresca essendo stato soccorso dallo staff medico dei gialloblù ha protestato platealmente come fece Mourinho ai tempi dell’Inter. Unforte che va oltre la rabbia per la partita.sembra infatti voler sottolineare come con la Juventus succedano sempre queste cose. E ildel giocatore mentre si dirige verso gli spogliatoi sembrare questa tesi: “E’ assurdo, non cambierà mai”. Una chiara allusione a. In ogni casoe il Chievo questa sera possono solo prendersela con se stessi, visto che Maresca ha applicato il regolamento in maniera perfetta. E ...