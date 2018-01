Malore in casa forse per mix sostanze

: Famiglia con bimbo piccolo si sente male in casa - toscanamedianew : Famiglia con bimbo piccolo si sente male in casa - toscanamedianew : Famiglia con bimbo piccolo si sente male in casa - allnews24eu : CASTEL VOLTURNO. Avverte un malore in casa e si accascia a terra. Muore 42enne - - positanonewsit : Maiori, 34enne accusa malore in casa: morto poco dopo. Domani i funerali di Antonio Barbaro - positanonewsit : Maiori, 34enne accusa malore in casa: morto poco dopo -

Quattro persone, tra le quali un bimbo di 15 mesi, sono state soccorse dopo aver accusato difficoltà di respirazione, bruciori alla gola e agli occhi mentre si trovavano all'interno di un appartamento a Empoli (Firenze). Ancora da chiarire le cause anche se sembra accertato che non si sia trattato di monossido e neppure di gas.E'dunque possibile che a scatenare i problemi sia stato un mix dipresenti nella. Nessuno dei 4 è in gravi condizioni, ma sono stati condotti al Pronto soccorso di Empoli.(Di domenica 28 gennaio 2018)