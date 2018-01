: @alessan64419331 è sempre bella ! - lupin_the_III_ : @alessan64419331 è sempre bella ! - Renato_Caruso : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - MirrorZoe : Lupin III: Annunciato il film speciale per il 50° anniversario diretto da Monkey Punch - notizie_star : Lupin III vs Detective Conan stasera 27/01 in TV, informazioni sullo special- Notizie Star: - drjekylls48 : Lupin III (Italian Remix)Gabry pontehttp://www.radiojekyll.com -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018)27 Gennaio andra' in onda uno dei crossover animati più famosi ed interessanti degli ultimi 10 anni. Stiamo parlando diIII vsVIDEO. Due icone al confronto, in un'avventura ambientata tra Giappone e l'immaginario Regno di Vespania. Loè stato prodotto nel 2009 dalla TMS, lo stesso studio che si è occupato della creazione delle serie animate legate al famoso ladro gentiluomo ed al piccolonipponico. Pur essendo del 2009, il film in questione è giunto in Italia solo negli ultimi anni per questioni di copyright. Un viaggio nel regno di Vespania Come abbiamo gia' specificato nell'introduzione, loIII vsè ambientato in parte in Giappone luogo in cui risiedonoe gli altri personaggi del fumetto di Gosho Aoyama ed in parte nel regno di Vespania. Questo è uno stato europeo immaginario, dalla ...