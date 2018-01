LOREDANA LECCISO | SU AL BANO E ROMINA LA VERITA? D' Urso | Arriverà qui da un luogo

Domenica Live / Anticipazioni : LOREDANA LECCISO - Alessia Macari e il fidanzato tra gli ospiti (28 gennaio) : Domenica Live, tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di oggi, 28 gennaio. Da Loredana Lecciso e la sua verità, ad Alessia Macari e la prima intervista con il fidanzato.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:20:00 GMT)

LOREDANA LECCISO - su Al Bano e Romina la verità?/ Rompe il silenzio da Barbara d’Urso (Domenica Live) : Loredana Lecciso sarà ospite della nuova puntata di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, durante la quale parlerà di Al Bano e Romina Power.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 04:23:00 GMT)

A Domenica Live LOREDANA LECCISO - a Che tempo che fa Emma Marrone - Gigi Buffon e Carlo Cracco - a Domenica In Giorgio Mastrota… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 28 gennaio. Ospiti di Quelli che il calcio del 28 gennaio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. La band degli Statuto si esibisce con Max Giusti nel nuovo singolo Va tutto bene, in radio dal 19 […] L'articolo A Domenica Live Loredana Lecciso, a Che tempo che fa Emma Marrone, Gigi Buffon e Carlo Cracco, a Domenica In ...

Al Bano e LOREDANA Lecciso/ Crisi in corso o superata? Domani la verità della pugliese a Domenica Live : Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Arriva The Voice of Italy e il cantante è pronto per il nuovo impegno, l'infarto sembra oramai superato. Ultima fatica poi la "pensione"(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:21:00 GMT)

Al Bano e LOREDANA Lecciso/ I problemi acqua passata? L’infarto - mi ha segnato ma sono pronto per The Voice : Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Arriva The Voice of Italy e il cantante è pronto per il nuovo impegno, l'infarto sembra oramai superato. Ultima fatica poi la "pensione"(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:41:00 GMT)

"Ha fatto bene a lasciare Al Bano" - LOREDANA LECCISO difesa Rita Dalla Chiesa : ecco perché : "Chi oggi fa la ola per Al Bano e Romina, dimentica che da 20 anni la famiglia di Al Bano è un?altra": anche Rita Dalla Chiesa commenta la rottura tra tra Al...

La verità di LOREDANA LECCISO su Albano e Romina Power : l'annuncio della D'Urso Video : Per #Loredana Lecciso è giunto il momento di rompefe il silenzio [Video]dopo che sulle pagine del settimanale 'Oggi' è stata annunciata la fine della sua relazione con #Albano Carrisi. A quanto pare, infatti, Albano e la Lecciso avrebbero scelto di dirsi addio in maniera definitiova e a prendere la decisione ufficiale pare che sia stata proprio Loredana, che prima di Natale avrebbe abbandonato Cellino San Marco per trasferirsi a Pavia, citta' ...

LOREDANA LECCISO a Domenica Live : l’annuncio della d’Urso : Domenica Live: Loredana Lecciso romperà il silenzio da Barbara d’Urso Dopo tanto parlare, ecco arrivare finalmente l’annuncio tanto atteso. Difatti, Barbara d’Urso sul finire della puntata odierna di Pomeriggio 5 ha annunciato che intervisterà a Domenica Live in esclusiva e in diretta Loredana Lecciso. Una news, che ha immediatamente acceso gli animi in rete. Per i pochi che non lo sapessero, subito dopo le feste natalizie il ...

LOREDANA LECCISO a Domenica Live per parlare di Albano e Romina : Albano, Romina e Loredana Lecciso news: l’intervista a Domenica Live La telenovela tra Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso continua a tenere gli italiani con il fiato sospeso. Qual è la prossima puntata assolutamente da non perdere? L’intervista che la Lecciso farà a Domenica Live Domenica 28 gennaio. Barbara d’Urso ha infatti anticipato a […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live per parlare di Albano e ...

ROMINA POWER E AL BANO/ LOREDANA LECCISO in esclusiva a Domenica Live : ROMINA POWER ha condiviso su Instagram una foto che potrebbe essere un messaggio rivolto ad Al BANO, dopo le voci riguardanti una sua rottura con Loredana Lecciso. (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:51:00 GMT)

LOREDANA LECCISO dal fratello. Così gela i suoi fan : Il gossip su Romina e Al Bano resta sempre acceso. I messaggi sui social della cantante fanno sperare i fan della coppia che attendono da tempo una reunion sentimentale. La Power ha infatti scelto la ...

Romina Power e Al Bano/ Polemiche a Pomeriggio 5 : tutti in difesa di LOREDANA Lecciso! : Romina Power ha condiviso su Instagram una foto che potrebbe essere un messaggio rivolto ad Al Bano, dopo le voci riguardanti una sua rottura con Loredana Lecciso. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:46:00 GMT)

Romina Power e Al Bano/ Il gelo con LOREDANA LECCISO continua - Rita Dalla Chiesa : “Le stanno facendo del male” : Romina Power ha condiviso su Instagram una foto che potrebbe essere un messaggio rivolto ad Al Bano, dopo le voci riguardanti una sua rottura con Loredana Lecciso. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:23:00 GMT)

ROMINA POWER E AL BANO/ Messaggio al compagno di LOREDANA Lecciso? "Fegato e cuore - quello che serve" : ROMINA POWER ha condiviso su Instagram una foto che potrebbe essere un Messaggio rivolto ad Al BANO, dopo le voci riguardanti una sua rottura con Loredana Lecciso. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:42:00 GMT)