LONTANO DA TE con Megan Montaner e Alessandro Tiberi | riprese iniziate!

Megan Montaner in LONTANO da te - la star de Il Segreto con Alessandro Tiberi nella serie fantasy di Mediaset : Continua l'ascesa dell'ex star de Il Segreto: ci sarà Megan Montaner in Lontano da te. L'attrice della celebre soap opera spagnola è la protagonista di una co-produzione tra Italia e Spagna diretta da Ivan Silvestrini. Nel cast della serie, attori di stampo internazionale: dal nostrano Alessandro Tiberi, visto in Boris e Tutto può succedere, a Pamela Villoresi, Rosario Pardo e Pepon Nieto. Le riprese della serie sono appena iniziate tra Roma, ...

LONTANO da te - anticipazioni sulla serie con Megan Montaner : Scopriamo le prime anticipazioni su Lontano da te, la nuova serie televisiva con protagonista Megan Montaner la Pepa de Il Segreto Megan Montaner ritorna a recitare in una nuova fiction televisiva. Si tratta di “Lontano da te“, serie tv co-prodotta tra Telecinco e Canale 5. Scopriamo alcune anticipazioni sulla trama e sui protagonisti della nuova soap. Lontano da te, anticipazioni Ancora non è stata ufficializzata la data di messa in ...

SILVIO BERLUSCONI/ "Le gare con Confalonieri a chi faceva pipì più LONTANO" : BERLUSCONI ospite a Quinta Colonna: "Le gare con Confalonieri a chi faceva pipì più lontano", l'ex premier ricorda un singolare episodio dei tempi da studente(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 22:49:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - contrordine dalla Cina : Ramires sempre più LONTANO (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. contrordine dalla Cina: Ramires ben lontano all'addio allo Jiangsu suning di Capello. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano ko solo ai rigori contro la super capolista Vienna. Sesto posto LONTANO : Soltanto un punto nel big match della 40esima giornata di EBEL per l’HCB Alto Adige Alperia. I Foxes si arrendono ai rigori contro la capolista Vienna Capitals con il punteggio di 3 a 2, davanti a un Palaonda gremito. Egger e compagni due volte rimontati, poi nell’overtime Lamoureux rende stregata la porta austriaca fino agli shootouts, quando l’unico a segnare è MacGregor Sharp. Con la vittoria dello Zagabria sull’Innsbruck il Sesto posto si ...

Inter - Icardi : il calciomercato è LONTANO. Vacanza da sogno con Wanda : ... Gen 9, 2018 at 1:43 PST Un post condiviso da Wanda nara (@Wanda_Icardi) in data: Gen 8, 2018 at 6:52 PST Vacanze e non solo, i video più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video

Roma - dall'esaltazione al buio totale. L'impresa con il Chelsea è un LONTANO ricordo : Giallorossi ko e fischiati (Video e gol) Roma-Atalanta diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match da pc e smartphone

Sci alpino - Slalom maschile Zagabria 2018 : super prima manche di Michael Matt. Hirscher secondo - Gross quinto ma LONTANO dal podio : Michael Matt è a sorpresa davanti a tutti dopo la prima manche dello Slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaco, sceso con il pettorale numero 2, ha confezionato una grandiosa discesa, risultando nettamente il più veloce sia sul tratto centrale che su quello conclusivo. Nessuno, a parte Hirscher, è mai riuscito a piazzarsi davanti a lui in un singolo intermedio, come testimoniano gli ampi ...

Milan - sempre più LONTANO il rifinanziamento con Highbridge. E il contratto in esclusiva è in scadenza : Situazione molto delicata in casa rossonera circa il rifinanziamento del club. La situazione è risaputa: il Milan ha un debito col fondo americano Elliott di 303 milioni da saldare necessariamente ...

Il carattere fara volare LONTANO gli Aironi di rugby : ultimi risultati dell'anno - tra speranze e conferme : Under 14 Desiderosa di confermare la sua crescita, la U14 si impone a Pasturana sul Novi per 63 a 0, in un match in cui gli Aironi, nel miglior spirito rugbystico, hanno fornito sostegno numerico alla ...

L'economia riparte? Gli italiani riprendono a viaggiare. Meglio al caldo - LONTANO : Niente cenone, ma mete esotiche e calde per Capodanno. Gli italiani quest'anno hanno ripreso a viaggiare ed anche se la maggioranza resta entro i confini, il numero di chi ha scelto di andare all'estero è decisamente aumentato. L'Oceano Indiano - rivela l'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi - è la meta più gettonata. I viaggiatori hanno scelto in particolare le Maldive, grazie a nuovi ...

Li - messaggio al Milan : 'Sono LONTANO ma lotto con voi' : ... il presidente del Milan, Li Yonghong, ha inviato questo messaggio alla squadra e ai dipendenti del club in una lettera di auguri natalizi, pubblicata dai siti di Sky e Sport Mediaset. 'Ho piena ...

Video di Luca Carboni a Music in Quale allegria - il conflitto con Lucio Dalla : “Lo volevo LONTANO dai miei dischi” : "Pensate alla Bologna degli anni '80": così Paolo Bonolis ha introdotto Luca Carboni a Music, ospite dell'ultima puntata dello show Musicale di Canale5 in onda sabato 23 dicembre. Il conduttore ha raccontato l'aneddoto che ha rappresentato la svolta per l'allora giovane cantautore e Musicista che sognava di incidere un disco con le sue canzoni: "Una sera si presentò da Vito, osteria dove Lucio Dalla era di casa: quella sera Lucio era a cena ...