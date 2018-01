: Lo Stallo negli scacchi: significato, esempi e come evitarlo - naturaeambiente : Lo Stallo negli scacchi: significato, esempi e come evitarlo - silviocanargiu : @mrctrdsh dico....circa il trionfo :) l'italia ha troppo bisogno di un cambio #radicale per uscire dallo stallo ter… - RVenieri : @MadameSwann È vero; in tecnologia noi preferivamo i grigi sono stati gli americani a introdurre i colori..Negli an… -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di domenica 28 gennaio 2018) Lo– Abbiamo già scoperto in un precedente articolo perché giocare a, oltre che ad essere divertente e socializzante, è anche un’ottima palestra per il nostro cervello e abbiamo anche imparato le regole basiche che governano il gioco. Poi abbiamo scoperto che il gioco è fondamentalmente un gioco di movimento e cattura dei pezzi ed abbiamo anche capito che non si vince la partita banalmente “mangiando” (diciamo nel linguaggio corrente al posto del più corretto catturare) il Re avversario, ma che occorre dargli un bello “scacco matto”; in pratica significa che bisogna prima attaccare (ovvero minacciare di catturare) il Re avversario dandogli scacco e poi, se il Re avversario non può giocare nessuna delle tre azioni (muovere, interporre, catturare) che ha per sottrarsi allo scacco, si dichiara il matto. ...