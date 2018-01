Lo slam numero 20 e gli altri record di Roger Federer

: RT @SkyTG24: Roger #Federer ha conquistato per la sesta volta in carriera gli #AustralianOpen e si conferma così una leggenda del tennis ??… - paolapace73 : RT @SkyTG24: Roger #Federer ha conquistato per la sesta volta in carriera gli #AustralianOpen e si conferma così una leggenda del tennis ??… - siufille : RT @repubblica: Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - gianlucaboni90 : RT @repubblica: Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - SandroCerato : RT @SkyTG24: Roger #Federer ha conquistato per la sesta volta in carriera gli #AustralianOpen e si conferma così una leggenda del tennis ??… - Rosy_Indy : RT @SkyTG24: Roger #Federer ha conquistato per la sesta volta in carriera gli #AustralianOpen e si conferma così una leggenda del tennis ??… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) «Questa è la conclusione di una favola, uno sogno che si realizza. Continuo a divertirmi, qui in Australia, è un viaggio bellissimo. È grazie a tutti voi che ancora mi alleno, sono teso, sorrido, gioco». Lo dice rivolto al pubblicocon le lacrime agli occhi alzando, a 36 anni, il ventesimo trofeo di unoin carriera, il sesto conquistato a Melbourne, 14 anni dopo la prima volta dall’altra parte del mondo. Non si contano più le lacrime dello svizzero che è tornato grandissimo lo scorso anno proprio vincendo in terra d’Australia e poi portandosi a casa di nuovo in carriera il trofeo di Wimbledon (l’avversario era lo stesso). Sono lacrime di gioia quelle di oggi come quelle dell’anno passato. Non si contano più queste, ma si conta e conta tutto il resto in uno sport che somma punto dopo punto, set e game andando avanti per ore. Di ore ne sono servite tre, più tre minuti ...