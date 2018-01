LIVE Sci alpino | Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA | Borsotti al comando Tutti contro

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. Tutti contro Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: Tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia, ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : Hirscher pennella : è primo. Eisath quinto. Luca De Aliprandini mina vagante! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin prima - Holdener e Hansdotter inseguono. Costazza e Curtoni per un piazzamento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lenzerheide (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima giornata di gara sulle nevi elvetiche ed inutile dire che Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico. In stagione, l’americana ha vinto 7 degli 8 Slalom disputati fino ad ora, considerando anche il parallelo di Courchevel e il City Event di Oslo del 1 gennaio. Una campionessa infinita che ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : Hirscher favorito - Luca De Aliprandini mina vagante! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia, ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Barbosa a comandare con la Cadillac - Alonso lascia il posto al compagno di squadra Hanson in decima piazza. : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ...

