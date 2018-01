LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA | Alonso sempre 18° Barbosa su Cadillac in vetta

DONATELLA RETTORE/ La cantante parlerà della talassemia e dei 500mila euro persi (Domenica LIVE) : DONATELLA RETTORE, ospite di Domenica Live, dopo il ritiro da Tale e Quale show e la mancata partecipazione a Pechino Express. Cosa svelerà all'amica Barbara D'Urso?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:46:00 GMT)

LOREDANA LECCISO - SU AL BANO E ROMINA LA VERITA?/ D'Urso : "Arriverà qui da un luogo segreto" (Domenica LIVE) : LOREDANA LECCISO sarà ospite della nuova puntata di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, durante la quale parlerà di Al BANO e ROMINA Power.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:34:00 GMT)

Domenica LIVE – Quindicesima puntata del 28 gennaio 2018 – Lecciso - Rettore - Macari - Spagna tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in […] L'articolo Domenica ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol LIVE score. Lotta per la top ten (23^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A, B, C (23^ giornata). Proseguirà quest’oggi il 23esimo turno del terzo campionato di calcio italiano(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:43:00 GMT)

RISULTATI SERIE D / Classifica aggiornata - LIVE score. Il ribaltone in vetta. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : RISULTATI SERIE D: classifiche aggiornate e live score delle partite per i nove Gironi in campo oggi 28 gennaio 2018. Da tenere d'occhio Rimini e Matelica che cercano la fuga.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:42:00 GMT)

Le manette di Cacciatore/ Video Chievo Juventus : difficile che i cLIVEnsi presentino ricorso per la squalifica : Le manette di Cacciatore, Video: il difensore del Chievo rischia tre giornate di squalifica dopo la sanzione contro la Juventus. Il precedente ci porta a un gesto di Tonelli di due anni fa.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:12:00 GMT)

Domenica LIVE / Anticipazioni : Loredana Lecciso - Alessia Macari e il fidanzato tra gli ospiti (28 gennaio) : Domenica Live, tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di oggi, 28 gennaio. Da Loredana Lecciso e la sua verità, ad Alessia Macari e la prima intervista con il fidanzato.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:20:00 GMT)

streaming LIVE napoli bologna ore 15 san paolo - Napoli - : Domenica 28 Gennaio 2018, La vittoria sul campo dell'Atalanta ha tenuto il Napoli in testa alla classifica dando alla squadra di Sarri la quinta vittoria consecutiva in serie A , 3-1 al Torino, 1-0 ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : le partite di andata - diretta gol LIVE score (22^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Oggi domenica 28 gennaio si giocano ben otto partite per la 22^ giornata di campionato(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:22:00 GMT)

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Alonso crolla indietro dopo un problema ai freni. Sfida Cadillac-Acura per la vittoria : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ...

