LITE MAROTTA-LOTITO | LEGA CALCIO SERIE A I due quasi alle mani | Preziosi e Perinetti li

Juventus - parla Marotta : il caso Alex Sandro e la LITE nello spogliatoio : L’amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta, nell’immediato pre-partita contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium delle novità di formazione presentate da Allegri ed anche della questione relativa alla lite interna: “Quando un giocatore ci chiede di essere ceduto lo vendiamo. Con Alex Sandro non c’è stata questa necessità. Allegri gestisce una squadra di 24 giocatori, se ha ritenuto di far ...