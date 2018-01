Liste Pd | polemiche sulle scelte di Renzi Grasso | ' Non è più di sinistra'

Caos Liste Pd - Renzi : “Polemiche su candidature? Ricambio fisiologico”. Poi avverte : “Non sottovalutate il Pd” : “Quando vai a chiudere un elenco di persone con meno spazi di prima, c’è sempre molta amarezza e molto dispiacere ma il Ricambio e il rinnovamento è fisiologico e umano. Vedremo quello che accadrà nelle prossime ore in caso di rinunce”. Lo ha detto dice Matteo Renzi in conferenza stampa indetta a sorpresa e convocata in fretta e furia nella sede del Nazareno, per arginare le polemiche sulle candidature del Pd alle prossime ...

Esclusi e seggi blindati - polemiche per le Liste Pd : La formazione delle liste del Pd per le elezioni è stata un vero e proprio psicodramma, al termine del quale sul campo resta un esercito di Esclusi. Anche se Renzi ha lanciato messaggi di "pace" ...

Pd - Calenda critica le Liste : 'Esclusa gente seria. Orlando : 'Non è il momento delle polemiche' : 'Qual è il senso di non candidare gente seria e preparata, protagonista di tante battaglie importanti come De Vincenti, Nesi, Rughetti, Tinagli, Realacci, Manconi. Spero che nelle prossime ore ci sia ...

