Liste Pd | i nomi dei candidati nei collegi suddivisi Regione per Regione

Nella notte strappo sulle Liste Pd - la minoranza non vota. Ma i nomi non sono ancora definitivi : sono quasi le quattro del mattino, quando la direzione del Partito democratico approva le liste per le politiche. Ma la minoranza consuma uno strappo non partecipando al voto, tanto che Nella giornata di sabato dalla segreteria Pd fanno sapere che i nomi non sono ancora definitivi. «Non c’è stata nessuna trattativa o braccio di ferro, perché i nomi...

La democrazia di Di Maio : via dalle Liste i nomi sgraditi : Roma - Uno valeva uno, oggi qualcuno vale solo una striscia di bianchetto. Come preannunciato ieri dal Giornale, i vertici M5s hanno cominciato la 'correzione' delle liste dei vincitori delle ...

Liste Pd - la minoranza non vota su Liste. Renzi : ‘Esperienza devastante’. Orlando : ‘Nomi? Non li abbiamo neanche letti’ : La spaccatura con la minoranza non si è ricomposta. Anzi, nella notte in direzione Pd è andato in scena lo strappo: gli orlandiani non hanno partecipato al voto sulle Liste per le politiche del 4 marzo, arrivato quando erano quasi le quattro del mattino. “Non c’è stata nessuna trattativa o braccio di ferro, perché i nomi li sentiamo solo ora, non li abbiamo neanche letti”, ha lamentato il Guardasigilli, anche a nome di Gianni ...

Nel Pd è stata battaglia su ogni candidatura. Idem in Forza Italia. Renzi e Berlusconi hanno bisogno di truppe fedeli pronte a seguirli nel patto di governo.

Liste Pd - caos sui nomi : scontro con la minoranza e direzione rinviata 3 volte. Slitta presentazione Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. È caos dentro il Pd tanto che la direzione che deve dare il via libera alle Liste è stata rinviata tre volte: prima alle 16, poi alle 20 e infine è stata convocata ufficialmente per le 22.30. Non solo. Sintomo evidente dell’incertezza è anche lo Slittamento della ...

M5s - esclusi in corsa alcuni candidati dalle Liste. E Di Maio annuncia : “Lunedì 29 i candidati per uninominali” : Cambi in corso per le liste M5s nei collegi plurinominali. Come già previsto dal nuovo regolamento, Luigi Di Maio e i vertici, prima del deposito ufficiale degli elenchi, stanno procedendo a fare alcune modifiche. La lista dei candidati di Camera e Senato reperibile sul blog delle stelle -in formato pdf- è cambiata, e non è escluso che altri cambi avvengano nelle prossime ore. Un’operazione di verifica che fa discutere gli esclusi, ma che ...

Liste Pd - ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il ...

Nel Pd regna il caos sulle Liste Casini insiste su Bologna. I nomi Rebus Boschi. I collegi dei ministri : Il programma "è pronto", le liste "purtroppo ancora no". Matteo Renzi è ancora alle prese con i difficili incastri delle candidature. Parlamentari dem parlano di caos assoluto, "nessuno sa nulla. Non si capisce niente. Colpa di chi ha voluto questa legge elettorale folle", sbotta un deputato dem del Nord Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio annuncia i big nelle Liste M5S : "Attori - militari e imprenditori nei collegi uninominali". La giornalista Milena Gabanelli dice no : Nomi "dal mondo delle forze armate, dell'imprenditoria, attori impegnati sui temi sociali". Sono questi i candidati che si presenteranno con il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. Lo ha anticipato il candidato premier, Luigi Di Maio, senza però fare nomi, in collegamento con Radio 105 Matrix. Riferendosi agli avversari politici, ed in particolare al Pd, Di Maio ha detto: "Questi nomi, credo, non li faranno stare sereni".Chi non si ...

Da Milano a Roma a PalermoChi sono i candidati del M5SElezioni 2018 - le Liste con tutti i nomi : Ci sono quasi tutti i big M5S a capolista dei listini proporzionali per le elezioni delle nuove Camere. Ovviamente lo sono anche Luigi Di Maio e Roberto Fico, che corrono per il nuovo gruppo che, con le elezioni del 4 marzo, si formerà a Montecitorio. L'esito della consultazione degli attivisti sulla Rete è stato pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Non ci sono indicazioni sulle preferenze ottenute da ciascuno. Segui su affaritaliani.it

M5s - sul blog di Grillo le Liste. Uscenti ed esterni capilista plurinominali : Pescara, 21 gen. (askanews) Con qualche ora di rinvio rispetto alle voci della vigilia il blog BeppeGrillo.it ha pubblicato le liste complete dei candidati del Movimento 5 stelle nei collegi ...