L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

Anticipazioni L’Isola dei Famosi : naufrago lascia il reality? : Isola 13: un membro del cast vuole lasciare il programma L’Isola dei Famosi, una settimana fa, ha debuttato sul piccolo schermo di canale 5 con la sua tredicesima edizione. Il reality ha totalizzato ottimi ascolti, segno di forte interesse da parte del pubblico di seguire i personaggi più amati della televisione mettersi in gioco nel bel mezzo della natura incontaminata. Nonostante ciò, uno dei concorrenti scelti quest’anno ha seri ...

Verissimo - Mara Venier rivela a sorpresa due coppie delL’Isola dei Famosi : Era il 2015 e Mara Venier serafica rivelava ai naufraghi l’esistenza di Playa Desnuda. Adesso ci ricasca, ma ad approfittare della rivelazione non sono tanto i concorrenti spiaggiati in Honduras quanto il pubblico da casa che nel corso dell’intervista dell’opionionista dell’Isola dei Famosi a Verissimo ha candidamente spoilerato “Mi pare che siano nati due amori, Francesco Monte con Paola Di Benedetto (l’ex ...

Mara Venier a Verissimo critica Stefano De Martino : “Doveva spogliarsi di più alL’Isola dei Famosi” : Verissimo, Mara Venier punzecchia Stefano De Martino sull’abbigliamento all’Isola dei Famosi Mara Venier ancora una volta voce del popolo. Ospite di Verissimo, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha criticato il look scelto dal nuovo inviato Stefano De Martino. Lo scorso lunedì, durante la diretta condotta da Alessia Marcuzzi, molti telespettatori hanno avuto da ridire sul look […] L'articolo Mara Venier a Verissimo ...

Stefano De Martino alL’Isola dei Famosi : “Non posso uscire dal residence” : Isola dei Famosi, Stefano De Martino a Verissimo racconta la vita da inviato Com’è la vita da inviato all’Isola dei Famosi? Non sempre rose e fiori, come si può immaginare. Stefano De Martino, corrispondente dell’edizione 2018, ha svelato alcuni retroscena del suo nuovo lavoro a Verissimo. L’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che quando […] L'articolo Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: “Non ...

Giucas Casella senza costume : l’incidente alL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: l’imbarazzante imprevisto di Giucas Casella I naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi in questa prima settimana passata in Honduras hanno sicuramente fatto molto discutere i numerosi telespettatori. E nelle ultime ore chi è riuscito a catalizzare maggiormente l’attenzione è stato senza ombra di dubbio Giucas Casella. Cosa ha combinato stavolta? Come riportato dal portale TGCOM24, ...

L’Isola dei Famosi : Chiara Nasti ironizza su Alessia Mancini : Chiara Nasti all’Isola dei Famosi fa una battuta velenosa su Alessia Mancini Pare davvero che Alessia Mancini non stia particolarmente simpatica a molte delle naufraghe della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti la popolare showgirl, già nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia Mancini, ha litigato furiosamente con Cecilia Capriotti. La ragione? Quest’ultima ha ...

Svolta dance nel nuovo singolo di Bianca Atzei - naufraga per L’Isola dei Famosi : audio e testo di Fire on Ice : Il nuovo singolo di Bianca Atzei è Fire On Ice. Il brano è in rotazione radiofonica mentre l'artista sta combattendo per la sopravvivenza in quel di Cayo Cochinos, come partecipante alla nuova edizione di L'Isola dei Famosi. Con Fire on Ice, si torna alla lingua inglese e alle atmosfere dance con le quali - presumibilmente - anticiperà l'uscita di un nuovo progetto discografico che sarà il seguito del suo disco d'esordio rilasciato per ...

Uomini e Donne gossip : Emanuele Mauti contro le donne delL’Isola dei Famosi : Emanuele Mauti di Uomini e donne lancia una frecciatina alle concorrenti dell’Isola dei Famosi Dopo il primo scatto senza veli, torniamo a parlare di Emanuele Mauti, ex corteggiatore e scelta di Sonia Lorenzini. Il motivo è alquanto semplice. Lunedì è iniziata l’Isola dei Famosi e già ci sono stati i primi gossip. Pare che stia […] L'articolo Uomini e donne gossip: Emanuele Mauti contro le donne dell’Isola dei ...

Isola dei Famosi - paura per Francesca Cipriani : la naufraga lascia L’Isola - ecco cosa è successo : 1/7 ...

Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi : lite alL’Isola dei Famosi per un cocco : Perché Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi hanno litigato all’Isola dei Famosi? Dopo Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, è scoppiato un altro litigio tra donne sull’Isola dei Famosi. Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi si sono scontrate a causa di un cocco. Secondo quanto ribadito dall’ex tronista di Uomini e Donne, l’attrice non avrebbe diviso equamente il […] L'articolo Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi: lite all’Isola dei ...

Stefano De Martino/ News : la rivincita degli ex - con Francesco Monte conquista L’Isola dei famosi 2018 : Stefano De Martino, l'inviato de L'Isola dei famosi 2018 in cerca di rivincita? Il ballerino napoletano fa impazzire le fan e viene premiato anche dal direttore di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 00:31:00 GMT)

Stefano De Martino alL’Isola dei Famosi : il gesto d’amore per Gilda : Stefano De Martino e Gilda stanno ancora insieme: la prova all’Isola dei Famosi Altro che semplice amicizia, il rapporto tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio cresce sempre di più! E la lontananza dovuta all’Isola dei Famosi sta rafforzando il sentimento tra il ballerino e la stilista. Come fa sapere il settimanale Chi nell’ultimo numero […] L'articolo Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: il gesto ...

L’Isola dei Famosi - cambia programmazione – Ecco da quando : L’isola dei Famosi cambierà giorno di programmazione. Il reality, iniziato il 22 gennaio, non sarà più trasmesso di lunedì, ma questa variazione non sarà immediata: avverrà tra qualche settimana. Vediamo quando e perchè. L’isola dei Famosi: il motivo del cambio di programmazione Il reality di Canale 5 è cominciato solo da qualche giorno e già si parla di cambio di programmazione. Perchè? Solitamente si prende questa decisione a causa ...

Elena Morali concorrente “fantasma” delL’Isola dei famosi 2018 - con lei anche… : L’isola dei famosi 13, nella seconda puntata arrivano due nuovi concorrenti. Ecco chi sono. Elena Morali nuova concorrente de L’isola dei famosi 2018 Il settimanale Chi rivela che sarà la showgirl Elena Morali la nuova naufraga in Honduras. Il suo ruolo, in un primo momento, sarà quello di “fantasma”. Vivrà rubando cibi e oggetti agli […] L'articolo Elena Morali concorrente “fantasma” dell’Isola ...