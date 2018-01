Liliana Segre e Auschwitz | Mio padre si scusò per avermi messa al mondo

Liliana Segre / Video : "Momenti cruciali in cui non sai dare quella risposta a quel perché" (Che tempo che fa) : Video , Liliana Segre racconterà a Fabio Fazio, all'interno del programma Che tempo che fa, com'era la sua vita quando venne deportata nei campi di concentramento.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:13:00 GMT)

Nella Giornata della memoria teniamo presente il monito di Liliana Segre : "Tu voltati - voltati sempre a guardare l'altro" : "Sono stata anch'io richiedente asilo, clandestina, respinta" - ha ricordato in questi giorni ad affollate platee di giovani e giovanissimi studenti, Liliana Segre , la testimone del genocidio appena nominata Senatrice a vita. Lo ha fatto rammentando l'esperienza, condivisa con decine di migliaia di altri, donne, uomini e bambine come lei, che vennero respinti alla frontiera tra Italia e Svizzera dalle autorità elvetiche perché, ...

Shoah - Liliana Segre : "Saremo dimenticati come migranti annegati" : "Stiamo morendo tutti, ormai siamo rimasti pochissimi, le dita di una mano, e quando saremo morti proprio tutti, il mare si chiuderà completamente sopra di noi nell'indifferenza e nella dimenticanza" dice la neo senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz in una intervista a Tv2000

Liliana Segre : "Noi testimoni della Shoah saremo dimenticati come i migranti annegati" : "Noi testimoni della Shoah stiamo morendo tutti, ormai siamo rimasti pochissimi, le dita di una mano, e quando saremo morti proprio tutti, il mare si chiuderà completamente sopra di noi nell'indifferenza e nella dimenticanza. come si sta adesso facendo con quei corpi che annegano per cercare la libertà e nessuno più di tanto se ne occupa". Lo ha detto la neo senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre, in ...