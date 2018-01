Lazio | Luis Alberto punta il Milan | ' A San Siro per vincere' Strakosha e Caceres

Lazio - Tare : 'De Vrij e Luis Alberto rinnovano. Milinkovic? A giugno...' : Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport del mercato dei biancocelesti: 'Felipe Anderson e Nani, dal punto di vista qualitativo, possono essere i nostri colpi di mercato: ora che sono tornati, devono solo trovare l'intesa e continuare ...

Lazio - senti Tare : novità importanti su De Vrij - Luis Alberto e Milinkovic-Savic : De Vrij, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, questi gli importantissimi argomenti trattati dal ds della Lazio, Igli Tare, prima della gara contro l’Udinese di questo pomeriggio. Il dirigente è partito dal caso scottante che riguarda De Vrij: “Penso che il rinnovo arriverà. Non è cambiato niente. Con gli olandesi non è facile fare dei contratti, sono molto rigidi. Il giocatore però vuole resTare, stiamo limando i dettagli”. ...

Lotito show sul mercato della Lazio : le offerte per Milinkovic-Savic ed il caso Luis Alberto : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato oggi di alcuni dei suoi gioielli, apprezzati sul mercato dalle big di tutta Europa. L’idea del patron laziale è però quella di non cederli, al di là delle possibili offerte da urlo che potrebbero pervenire in casa Lazio. Parlando ai microfoni del Corriere dello sport infatti, Lotito ha esordit analizzando la questione Milinkovic-Savic: “Circolano cifre da Finanziaria per il ...

Lazio - i dettagli dei rinnovi di De Vrij e Luis Alberto : Lazio, i dettagli dei rinnovi di De Vrij e Luis Alberto Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, I dettagli DEI rinnovi DI DE Vrij – La Lazio si prepara a mettere a segno un doppio colpo. Non si tratta pero’ di acquisti effettuati sul mercato, ma di due rinnovi contrattuali molto importanti. TUTTO MERITO DI TARE Il merito, secondo quanto ...

Calciomercato Lazio - l’agente di Luis Alberto fa un punto sul futuro : i dettagli : Calciomercato Lazio – Luis Alberto è la vera riveLazione di questo campionato della Lazio. Lo spagnolo è esploso e in questa prima parte di stagione ha attirato su di sè l’attenzione di numerosi club, rimasti colpiti dalle sue qualità. L’agente dell’ex Liverpool, Alvaro Torres, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha voluto però rassicurare i tifosi biancocelesti circa il futuro del fantasista: ...

Calciomercato - il punto sulle trattative della Lazio : dai rinnovi di Luis Alberto e de Vrij a Caceres : Operazione rinforzi? "Completata." Arruolato Martin Caceres, esperienza e duttilità tattica. Operazione rinnovi? "Ci siamo quasi". Il Calciomercato della Lazio è strutturato su due linee. Forse tre. ...

La Lazio vuole blindare Luis Alberto : Una volta risolto il rinnovo di De Vrij, la Lazio blinderà Luis Alberto, autentica sorpresa della stagione. Lo spagnolo è esploso definitivamente e adesso sogna anche il Mondiale in Russia. Il suo ...

Luis Alberto - l'agente : 'Possibile il rinnovo con la Lazio. Lo voleva Monchi - alla Lazio grazie a Patric...' : Chi è sempre stato vicino all'attuale numero 18 della Lazio è il suo agente Alvaro Torres, che ha raccontato il mondo di Luis Alberto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com. "Ci siamo conosciuti a ...

Lazio - Tare vuole blindare Luis Alberto : rinnovo fino al 2022 : Lazio, Tare vuole blindare Luis Alberto: rinnovo fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, Tare vuole blindare Luis Alberto – Luis Alberto è una delle vere sorprese di questa prima parte di campionato per la Lazio. Nell’ultimo turno di campionato il fantasista spagnolo ha realizzato un gol meraviglioso contro la Spal. Il gicoatore si ...

Lazio - il primo obiettivo è in casa : blindare Luis Alberto : Lazio, il primo obiettivo è in casa: blindare Luis Alberto L’operazione Luis Alberto è già partita e l’idea è molto chiara: un altro anno di contratto e un ritocco sull’ingaggio che supererebbe così 1.5 milioni di euro più bonus legati a gol e presenze. Il fantasista è fondamentale per Simone Inzaghi e il ds Tare […] L'articolo Lazio, il primo obiettivo è in casa: blindare Luis Alberto sembra essere il primo su NewsGo.

Lazio - Luis Alberto tra Spagna e rinnovo : tutti i dettagli : rinnovo E Spagna - Lo spagnolo firmerà a breve, come riporta il Corriere dello Sport, un importante adeguamento contrattuale. Guadagnerà come Milinkovic Savic, 1,5 milioni più bonus, anche lui fino ...

Lazio - l'oro di don Luis Alberto : ha rischiato di smettere e oggi e delizia i tifosi : L'unico a crederci sempre è stato Igli Tare. Il ds della Lazio lo aveva scelto nell'estate del 2016 per coprire il buco lasciato libero da Antonio Candreva. Scelse un jolly più che un esterno. Uno ...