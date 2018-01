Lavoro a Londra per italiani con AllSaints

Londra. Ko Carillion : a rischio migliaia di posti di Lavoro : La crisi economica miete vittime illustri anche in Regno Unito. In serie difficoltà è finito Carillion. Il gruppo leader nelle costruzioni dà lavoro a migliaia di persone. La multinazionale inglese è prossima alla fase finale della liquidazione giudiziaria. Non c’è…Continua a leggere →

Lavoro a Londra per italiani con Bloomberg Video : Lavorare nel settore dei mass media rappresenta da sempre una prospettiva allettante per molte persone. L'opportunita' di Lavoro a Londra per italiani promossa da Bloomberg può dunque inserirsi all'interno di questo contesto. Fondata nel 1981 da Michael Bloomberg, ex sindaco di New York, Bloomberg L. P. fornisce servizi televisivi, radiofonici, finanziari ed editoriali. Per la sua sede di Londra, l'azienda americana ricerca personale in lingua ...

Brexit - finanza in fuga da Londra : -37% di offerte di Lavoro rispetto al 2016 : Un report di Morgan McKinley, una società che si occupa di selezione del personale, ha stimato un calo del 37% nelle opportunità professionali disponibili a dicembre 2017 rispetto al 2016. La flessione è causata dai dubbi che aleggiano sulla permanenza del Regno unito nel mercato finanziario europeo...

Londra. Duro Lavoro per domare l'incendio allo zoo : un animale morto e 4 dispersi : Lo zoo di Londra è il più antico del mondo (fondato nel 1828 per l'osservazione scientifica degli animali). l'incendio ha colpito anche il caffé e il negozio di souvenir, nei pressi dell'area dove ...

Incendio allo zoo di Londra - 70 pompieri al Lavoro : animali salvi - : Non si sono registrati feriti nel rogo divampato nella prima mattinata del 23 dicembre. La struttura rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Ancora sconosciute le cause

Gran Bretagna - incendio in uno zoo di Londra : 70 pompieri al Lavoro : Almeno 70 vigili del Fuoco con l’uso di 10 autopompe sono impegnati a spegnere le fiamme divampate le prime ore del mattino in una caffetteria e in negozio dello zoo di Londra. Lo riferiscono gli stessi vigili del Fuoco su Twitter senza riferire ulteriori dettagli. L'articolo Gran Bretagna, incendio in uno zoo di Londra: 70 pompieri al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Facebook non teme la Brexit : nuova sede a Londra e 800 nuovi posti di Lavoro nel 2018 : Facebook non teme la Brexit e rafforza la sua presenza nella capitale britannica: apre nuovi uffici a Londra e annuncia l'assunzione di 800 persone nel corso del 2018, aumentando di oltre il 50% la ...

Lavoro a Londra per italiani con training a Praga nel settore risorse umane Video : Chi intende cominciare una nuova carriera nel settore delle risorse umane potra' senza dubbio trovare interessante questa opportunita' di Lavoro a Londra con training previsto a Praga. La societa' NonStop Recruitment è una compagnia in forte crescita che fonda il suo business nella selezione e ricerca del personale in differenti settori. In particolare essa è attiva in campo farmaceutico, chimico, medico e tecnico-ingegneristico. Possiede ...