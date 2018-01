Laura Pausini supera il milione di visualizzazioni in 24 ore

Non è detto di Laura Pausini - testo e significato : il brano racconta con malinconia un amore finito : testo con significato e videoclip ufficiale di “Non è detto”, il nuovo singolo di Laura Pausini. Il brano anticipa l’uscita di “Fatti sentire”, il prossimo album di inediti della cantante romagnola in vendita nei negozi dal 16 marzo. Laura Pausini torna con il primo singolo estratto dal nuovo album in uscita il 16 marzo Finalmente l’attesa è finita: allo scoccare della mezzanotte di venerdì 26 gennaio, Laura ...

Nuovo programma di Maria de Filippi su Totti e Laura Pausini : sostituirà House Party : Non ci sarà House Party: il Nuovo programma di Maria De Filippi sarà su Francesco Totti e Laura Pausini. I dettagli sono in via di definizione, ma non dovrebbe mancare molto e potremo scoprire tutto sulla trasmissione che sostituirà House Party. Già questa è stata una novità nella sua prima edizione, Maria si è divertita a far festa con i suoi ospiti che portavano un po' di sé sul palco e raccontavano aneddoti, si prestavano a giochi e si ...

Confermati i primi ospiti italiani di Sanremo 2018 da Gianna Nannini a Gianni Morandi e Laura Pausini : I primi ospiti italiani di Sanremo 2018 sono stati Confermati dall'Ansa. Laura Pausini, Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi sono i primi nomi degli artisti italiani che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 6 e il 10 febbraio 2018 nel Festival di Claudio Baglioni, direttore artistico e presentatore con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse negli scorsi giorni, ...

Il ritorno di Laura Pausini con 'Non è detto' : Quando torna Laura Pausini c'è sempre un gran tormento, tra i suoi fans e non solo. Ma mai come questa volta la regina della musica pop al femminile in Italia almeno negli ultimi venti anni ha fatto tanto rumore: il suo singolo, 'Non è detto', uscito alla mezzanotte di oggi venerdì 26 gennaio, è volato in cima alla classifica Itunes nel tempo record di 16 minuti. Solo Tiziano Ferro era riuscito a fare meglio con 'Potremmo ritornare', balzato al ...

Laura Pausini con Maria De Filippi in un nuovo programma di Canale5? Le prime indiscrezioni : Laura Pausini con Maria De Filippi nella nuova versione di House Party? Queste le prime indiscrezioni su una possibile revisione della formula del programma andato in onda a fine 2016, con la partecipazione proprio dell'artista di Solarolo. La conduttrice di punta di Mediaset starebbe quindi lavorando a una nuova formula di House Party, in sole due puntate, nelle quali racconterà la storia di un personaggio a 360°. Sembra che la nuova ...

BOOM! Maria De Filippi racconterà Francesco Totti e Laura Pausini su Canale 5 : Francesco Totti e Maria De Filippi Maria De Filippi stavolta non fa festa, ma racconta. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi che la prevista seconda edizione di House Party, infatti, cederà il posto ad un nuovo progetto in due puntate che in qualche modo nasce dalle ceneri della precedente esperienza. Il nuovo show della De Filippi vedrà al centro della scena un ospite diverso per ciascuna puntata che la padrona di casa racconterà a 360 ...

Laura Pausini : è uscito il suo nuovo singolo “Non è detto” : A mezzanotte in punto di venerdì 26 gennaio, Laura Pausini ha pubblicato il suo nuovo singolo “Non è detto”. Alza il volume e clicca play qui sotto! La canzone anticipa di qualche tempo il suo undicesimo disco in studio “Fatti sentire”, in uscita il 16 marzo 2018. #nonèdetto lyrics #nadiehadicho #LauraPausini #newsingle pic.twitter.com/crQ0gdcyNh — Laura Pausini (@LauraPausini) 25 gennaio 2018 Il 2018 sarà un anno ...

Laura Pausini piange disperata su Instagram - ecco cos'è successo Video : #Laura Pausini non trattiene le lacrime e piange disperata su Instagram. Questa sera la cantante di Solarolo ha postato su Instagram stories un Video molto emozionante dove la vediamo commuoversi dopo aver visto per la prima volta in televisione il Video del suo nuovo sin golo dal titolo 'Essere qui' che anticipa il nuovo album in uscita in tutti i negozi di dischi e in digital download a partire dal mese di marzo 2018. Il pianto di Laura ...

La spiaggia nera di Maratea nel video del nuovo singolo di Laura Pausini : testo di Non è detto : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente del pubblico. Non è detto anticipa l'attesissima uscita del disco, Fatti sentire, che raggiungerà il mercato dal 16 marzo 2018. Con Non è detto, l'artista di Solarolo ha portato avanti il tema dell'amore, caro a molte delle sue opere, che torna a essere il grande protagonista di un brano destinato a entrare nel cuore dei suoi numerosi fan. Per incorniciare il grande ritorno in musica, Laura ...