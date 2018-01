: Lacrime e palloncini ai funerali di Ciro, ucciso dal treno in corsa. E le mamme chiedono giustizia - PaguroBernardo1 : Lacrime e palloncini ai funerali di Ciro, ucciso dal treno in corsa. E le mamme chiedono giustizia - mezza_parola : #news Soffoca mentre pranza: l’ultimo saluto a Victor tra lacrime, commozione e palloncini di Newsicilia… - clabellumori79 : RT @romatoday: #roma Ottavia, lacrime e palloncini in cielo per l’ultimo saluto a Matteo - EmpoliconPicchi : RT @qn_lanazione: Palloncini bianchi e lacrime: "Addio Martina". In centinaia a Lazzeretto per i funerali della piccola morta a cinque anni… - qn_lanazione : Palloncini bianchi e lacrime: "Addio Martina". In centinaia a Lazzeretto per i funerali della piccola morta a cinqu… -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di domenica 28 gennaio 2018) Dolore e strazio ad Arzano per idiAscione, il giovane 16enne morto in un tragico incidente. Vicino ai genitori amici e parenti riuniti per dare un ultimo saluto al ragazzo. Ma c'è chi ...