La storia di Erik Finman | milionario grazie ad un investimento fatto a 12 anni

(Di domenica 28 gennaio 2018) L'esplosione delle #criptovalute registrata nel 2017, con il valore del #bitcoin e di altre che è incrementato di centinaia di volte nel giro di pochi mesi ha portato alla ricchezza numerose persone che qualche anno prima avevano investito sulle criptomonete anche cifre modeste. Tra questi c'è, che quando aveva 12investì in Bitcoin 1.000 dollari ricevuti in regalo dalla nonna. All'epoca valevano pochi dollari ciascuno, mentre oggi a distanza di setteil valore si misura in migliaia di dollari. Dopo aver toccato quota 20mila dollari nel dicembre 2017 attualmente il valore è sceso, ma nonostante l'estrema volatilita' delle criptomonete è comunque superiore ai 10-11mila dollari VIDEO. Tra chi hafortuna con i Bitcoin c'è anche il rapper 50cent, che dopo aver dichiarato bancarotta alcunifa, si è ritrovato quasi inaspettatamente un tesoretto in ...