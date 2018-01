La scorta di Borsellino | Emanuela Loi tra i «Liberi Sognatori» raccontati su Canale5

: RT @poliziadistato: La vita di Emanuela Loi stasera in “La scorta di Borsellino - Emanuela Loi” film su Canale 5 della serie “Liberi sognat… - marcelo_tahuil : RT @poliziadistato: La vita di Emanuela Loi stasera in “La scorta di Borsellino - Emanuela Loi” film su Canale 5 della serie “Liberi sognat… - Vitzikesu : RT @poliziadistato: La vita di Emanuela Loi stasera in “La scorta di Borsellino - Emanuela Loi” film su Canale 5 della serie “Liberi sognat… - marvinbullegas : RT @poliziadistato: La vita di Emanuela Loi stasera in “La scorta di Borsellino - Emanuela Loi” film su Canale 5 della serie “Liberi sognat… - glgloria2001 : RT @poliziadistato: La vita di Emanuela Loi stasera in “La scorta di Borsellino - Emanuela Loi” film su Canale 5 della serie “Liberi sognat… - AMarfuggi : RT @poliziadistato: La vita di Emanuela Loi stasera in “La scorta di Borsellino - Emanuela Loi” film su Canale 5 della serie “Liberi sognat… -

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 28 gennaio 2018), Greta Scarano interpretaLoi Una storia indissolubilmente legata a quella del giudice Paolo: la stessa abnegazione, lo stesso coraggio. A costo della vita.Loi è la prima donna poliziotto morta in servizio, uccisa dalla mafia il 19 luglio del 1992 nell’attentato di via D’Amelio. La sua vicenda è al centro del terzo appuntamento con il ciclo di film tv, proposto stasera in prime time da. Ad interpretare l’agente di Polizia di origini sarde sarà l’attrice Greta Scarano. Dopo aver ricordato l’imprenditore Libero Grassi ed il giornalista Mario Francese, l’iniziativa promossa da Mediaset traccerà il ritratto della giovane poliziotta uccisa dalla mafia insieme al giudicee ai quattro colleghi della: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio ...