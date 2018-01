La Juventus batte 2-0 il Chievo | i bianconeri scalzano il Napoli dal primo posto

Chievo-Juventus - goal Khedira : il tedesco ‘sfonda’ la porta e abbatte il muro dei clivensi [VIDEO] : goal Khedira – La Juventus è riuscita a sbloccare il match contro il Chievo, rimasto in nove per le espulsioni di Bastien e Cacciatore. Ad abbattare il muro difensivo dei clivensi ci ha pensato Sami Khedira con un potente destro che ha ‘sfondato’ la porta. Sul tiro del tedesco non ha potuto nulla Sorrentino che ha raccolto il pallone in fondo alla rete. Partita in discesa ora per i bianconeri in vantaggio di un goal e due ...

Juventus - BENATIA/ Il difensore marocchino : dobbiamo battere il Tottenham che è una squadra di grande qualità : JUVENTUS, BENATIA: il difensore marocchino parla di Gonzalo Higuain sottolineando che il Pipita segna meno da quando è arrivato a Torino, ma vince i titoli grazie a Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:19:00 GMT)

La Juventus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader : Un gol dell'ex giallorosso Benatia basta ai bianconeri per restare a -1 dai partenopei. Troppo tardiva la reazione giallorossa. Una traversa per parte: a Florenzi, risponde Pjanic

Benatia : 'La Juventus è sempre la squadra da battere' : TORINO - ' Mi fa piacere aver vinto, perché la Roma è una rivale per lo scudetto '. Ai microfoni di Premium Sport, il difensore della Juventus Mehdi Benatia non nasconde tutta la sua gioia per aver battuto la sua ex squadra: ' Aver vinto con un mio gol, poi, è una felicità in più. Potevamo chiuderla sul 2 o ...

La Juventus batte la Roma 1-0 Bianconeri a meno 1 dal Napoli : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI Juventus: Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic Roma: Alisson, ...

La Juventus batte la Roma 1-0 Bianconeri a meno 1 dal Napoli : Vince la Juventus. I bianconeri battono la Roma grazie ad un gol dell'ex Benatia. Partita ricca di occasioni da gol. Una tra versa per parte: Florenzi e Pjanic. Occasione colossale per Shick nel...

Calcio - la Juventus batte 1-0 la Roma : 22.39 La Juventus vince il big match del turno prenatalizio con la Roma (1-0) e si tiene in scia del Napoli capolista (-1) Ora i bianconeri staccano l'Inter (+4) e la stessa squadra giallorossa (+6, ma la Roma deve recuperare una partita). Partono in panca Dybala e Schick. Juve subito asfissiante, la Roma soffre.Dopo due chance con Khedira e Mandzukic,ecco il gol di Benatia (18'): sugli sviluppi di un corner, il marocchino ribatte in gol dopo ...

Napoli - Koulibaly : "Vogliamo lo scudetto. La Juventus non è la squadra da battere" : ...

Music "fugge" al sabato per evitare Indietro tutta dopo aver rinunciato al lunedì : riuscirà a battere Soliti ignoti-Telethon e Juventus-Roma? : Non c'è pace per la seconda edizione di Music (voto: 6,5), il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis (8) con la partecipazione di Luca Laurenti (6,5).Inizialmente doveva andare in onda di lunedì, sfruttando la "scia" positiva del Grande Fratello Vip 2 ma, visti gli ottimi ascolti di Scomparsa su Rai1, ha preferito spostarsi al mercoledì. Risultato? Sconfitta prima contro un film di Rai1 - Io che amo solo te - e poi contro ...

Serie A - la Juventus batte un colpo : che spettacolo in vetta! In zona salvezza zampata del Crotone - il Sassuolo sorprende la Samp : 1/30 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calcio - Champions League 2017-2018 : il Tottenham ai raggi X. Harry Kane la punta di diamante per battere Buffon e la Juventus : L’urna di Nyon ha riservato il Tottenham per la Juventus quale avversaria negli ottavi di finale di Champions League: per la Vecchia Signora dunque non il più agevole degli incroci, ma neppure un’avversaria terribile, visto che i bianconeri non erano tra le teste di serie. La formazione inglese si è messa alle spalle il Real Madrid durante la fase a gironi, pareggiando 1-1 in Spagna e vincendo poi per 3-1 in casa, non perdendo ...

Inter - Spalletti come Guardiola? 'Vi svelo chi toglierei alla Juventus. Ecco cosa bisogna fare per batterli' : L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti presenta la sfida di domani sera con la Juventus ricordando… Guardiola" LaPresse/Spada come si prepara la sfida tra Juventus e Inter? Imitando… Gurdiola. O ...

Allegri : 'Juventus - entusiasmo e spensieratezza per battere l'Inter. Dybala titolare? Ora sono confuso...' : VINOVO - Vigilia di Juventus-Inter con i nerazzurri in testa alla classifica e i bianconeri all'inseguimento della vetta. Massimiliano Allegri , in conferenza stampa, spiega: ' Aver vinto a Napoli è ...

Napoli - idea Verdi : da battere la concorrenza di Juventus ed Inter : Napoli, idea Verdi: da battere la concorrenza di Juventus ed Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, idea Verdi – Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, il mercato continua a essere uno dei temi principali tra le società di Serie A. Anche il Napoli sta pensando a qualche rinforzo per rimpolpare la rosa di Maurizio Sarri, spesso oggetto di ...